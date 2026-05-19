Xàtiva convoca un Consell Escolar extraordinario para apoyar las movilizaciones de los docentes

La movilización de los docentes para reclamar mejores condiciones educativas no cesa y avanza hacia la dimisión en bloque de los equipos directivos de los centros educativos, una medida que ya se plantea y que fija el próximo jueves como el día para presentar las dimisiones. Además, el profesorado sigue con las acciones reivindicativas y para recabar apoyos a sus reclamaciones. En Xàtiva se ha convocado para este martes por la tarde un Consell Escolar extraordinario en el ayuntamiento, con el objetivo que pedir apoyo municipal a las reivindicaciones que han motivado la huelga indefinida. En el Consell Escolar está representada toda la comunidad educativa, con integrantes de los centros educativos, los sindicatos, el alumnado, las familias y el ayuntamiento, con la concejalía de Educació. La convocatoria del Consell Escolar extraordinario está prevista para este martes a las 17:30 horas.

Reunión del Ayuntamiento de Xàtiva con docentes de los centros educativos, ayer. / Ajuntament Xàtiva

Representantes de los docentes de los centros educativos de Xàtiva ya mantuvieron ayer una reunión con el ayuntamiento, en la que estuvieron presentes el alcalde, Roger Cerdà, y la primera teniente de alcalde y concejala de Educació, Amor Amorós. El encuentro estaba convocado para recabar el apoyo municipal y establecer medidas de respaldo a la huelga indefinida del sector educativo. Ramir Moscardó, profesor del IES Josep de Ribera y representante de la Assemblea de Docents de Xàtiva y la Costera y del sindicato Stepv, ha explicado a este diario que en la reunión participaron representantes de las asambleas de los centros educativos de la ciudad y que pidieron al ayuntamiento que “respalde medidas de apoyo a la movilización educativa y que transmita a la conselleria las reivindicaciones docentes”.

Las medidas de presión a la conselleria para que atienda las demandas docentes seguirán este mediodía con una concentración a las puertas de la sede del departamento educativo autonómico en València. En la concentración ante la sede de la conselleria estarán presentes docentes de Xàtiva, que se han trasladado hasta la capital para participar en esta acción. Las acciones enmarcadas en la huelga indefinida siguen esta semana con asambleas del profesorado en los centros educativos. Y en el IES Doctor Simarro de Xàtiva ha tenido lugar una concentración a la hora del patio.

Dimisión directores

En cuanto a la dimisión en bloque de los equipos directivos, la medida se está trabajando en los centros educativos de Xàtiva y la Costera y está previsto que si no hay acuerdo con la Conselleria d’Educació estas dimisiones se hagan efectivas en institutos, colegios y escuelas oficiales de idiomas. Ramir Moscardó explica que en la concentración de directores, directoras y equipos directivos de los centros celebrada ayer en Picanya se propuso la dimisión. “En el manifiesto se expuso claramente el apoyo de los equipos directivos a la medida y, si no hay acuerdo, dimitirán. Acuerdo o dimisión”, declara el profesor. La dimisión está fijada para el próximo jueves, si no hay acuerdo en la reunión con la conselleria prevista este martes. Algunos centros educativos han convocado un claustro extraordinario para informar de la dimisión, aunque “el claustro no es un requisito para presentar la dimisión, es para informar. Los directores y las directoras pueden presentar la dimisión sin convocar este órgano”, indica Moscardó. Las dimisiones ya se plantean en los centros educativos de Xàtiva.