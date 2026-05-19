Xàtiva quiere reabrir el albergue del Cigroner con un canon de 900 euros al mes

El Ayuntamiento de Xàtiva ha sometido a información pública el pliego de condiciones técnicas que regirá la nueva concesión de la Casa del Cigroner. El histórico inmueble de titularidad municipal ubicado en la calle Sant Domènec -reconvertido en albergue juvenil en 2014- permanece cerrado desde hace más de un año, tras expirar el contrato con la empresa gestora que explotó el servicio durante una década.

La licitación de este bien destinado a mejorar la oferta turística en pleno casco antiguo de la ciudad se ha ido retrasando en el tiempo, puesto que en un primer momento se barajó la posibilidad de que el edificio alojara temporalmente al personal que iba a ser desplazado del ayuntamiento cuando empezaran las obras de rehabilitación que iban a llevarse a cabo en la Casa de la Ciutat. Sin embargo, este proyecto ha quedado aparcado tras renunciar la corporación local a la subvención europea de 2,5 millones de euros que debía financiarlo, ante la imposibilidad de cumplir los plazos marcados para ejecutar la inversión.

El albergue cuenta con una superficie de 405,7 metros cuadrados distribuidos en un sótano y cuatro plantas. Aunque inicialmente, en 2015, el total de plazas de alojamiento de la Casa del Cigroner ascendía a 104, en una visita técnica realizada al inmueble en julio de 2024 se pudo comprobar que había acondicionadas 17 habitaciones con cabida para 50 personas.

Un informe incorporado al expediente de la nueva concesión remarca que la configuración actual del edificio no cumpliría con los requisitos exigidos por la normativa autonómica para los albergues turísticos, puesto que la capacidad de sus habitaciones en ningún caso supera las 5 plazas. Es por ello por lo que la actividad últimamente se desarrollaba bajo otro formato de alojamiento turístico.

No obstante, el informe plantea un incremento del número de plazas de algunas habitaciones (las de mayor tamaño) para que el Cigroner pueda ajustarse al reglamento de albergues turísticos. Con la nueva configuración propuesta, el edificio pasaría a ofrecer un total de 77 plazas, de las cuales únicamente 22 se ubicarían en habitaciones de menos de 8 plazas de capacidad, cumpliéndose así el límite fijado en el decreto del Consell.

El borrador del pliego de la explotación determina una duración del contrato de 10 años, durante la cual el futuro concesionario del servicio deberá abonar al Ayuntamiento de Xàtiva un canon fijo mínimo de 905 euros mensuales (10.860,00 € anuales). Los licitadores que compitan por la adjudicación podrán mejorar al alza este importe. El precio representará el 40% de la puntuación en el procedimiento de selección. El proyecto de explotación y gestión del alojamiento defendido por las empresas supondrá otro 40%, mientras que el 20% restante se baremará en función del número de pernoctaciones por persona y día que ofrezcan los licitadores sin coste alguno para el consistorio.

El estudio que ha calculado el canon de la Casa del Cigroner estima un grado de ocupación medio esperable en el albergue turístico del 34,29%. A partir de esta cifra, se proyectan unos ingresos derivados de las pernoctaciones de unos 210.428 euros anuales, que se suman a otros 11.901 euros por otro tipo de servicios ofertados en el inmueble, como el de cafetería.

Beneficios de 23.400 euros anuales

En el reverso de la moneda, los gastos de la explotación se cuantifican en un total de 198.878,41 euros anuales, teniendo en cuenta que unos 128.846 euros se destinarían al pago de salarios al personal. Por otra parte, se estima un importe total de 41.950 € en concepto de inversiones iniciales en mobiliario, menaje, equipamiento y maquinaria, y en pequeñas reparaciones y puesta a punto del inmueble.

De cumplirse estas previsiones, el resultado de la concesión arrojaría un saldo anual positivo para la empresa contratista de 23.451,19 euros anuales, lo que supone un beneficio empresarial del 11,79 %, superior al 6% fijado como umbral mínimo para garantizar la viabilidad de la concesión.

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Entre sus obligaciones, la adjudicataria del bien deberá concertar una póliza de seguros de responsabilidad civil y de daños por un importe mínimo de 400.000 € para cubrir todos los posibles accidentes, desperfectos y perjuicios, ocasionados directa o indirectamente por las instalaciones o por los trabajos que se realicen como consecuencia de la gestión de la concesión. Además, la empresa tendrá que asegurar la totalidad del inmueble contra todo riesgo (por un mínimo de 1,2 millones de euros), incluyendo coberturas, cuanto menos frente a incendios, daños eléctricos, fenómenos atmosféricos, robo, rotura de cristales y daños estéticos. También se asegurará todo el contenido, al menos los bienes incluidos en el inventario, valorados en unos 60.000 euros.