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Afloran un horno tradicional y una amasadora en una casa en ruinas intervenida por el Ayuntamiento de Ontinyent

La Comisión de Patrimonio aprueba cambios al proyecto después de los hallazgos de tipo etnológico, además de comprobarse la necesidad de reforzar la parte posterior del edificio

Imagen de archivo de la vivienda ubicada en el número 24 de la calle Santa Rosa de Ontinyent.

Imagen de archivo de la vivienda ubicada en el número 24 de la calle Santa Rosa de Ontinyent. / Perales Iborra

Lluis Cebriá

Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent ampliará en 25.000 euros las obras de la ejecución subsidiaria que está llevándose a cabo en el inmueble protegido de la calle Santa Rosa número 24, después de que durante la ejecución de los trabajos se hayan localizado varios elementos de interés etnológico y se haya constatado la necesidad de ampliar las actuaciones de consolidación estructural a la parte posterior del edificio. La Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento daba su visto bueno en su última reunión a la propuesta de modificación del proyecto técnico, para adaptar las obras a las circunstancias reales detectadas una vez iniciada la intervención.

Las obras, adjudicadas a la empresa local Reycops Reformas y Construcciones SL dentro del Pla de Choque municipal contra la degradación del centro histórico, se iniciaron el pasado 8 de agosto de 2025 y contemplaban inicialmente la sustitución de la cubierta, la adecuación de medianeras, la conservación de la fachada y la demolición de la parte posterior del inmueble. Sin embargo, los trabajos de demolición y desescombro han permitido acceder a zonas hasta ahora inaccesibles a causa de los derrumbes previos, poniendo de manifiesto una realidad constructiva y patrimonial diferente a la prevista inicialmente.

Entre las principales circunstancias detectadas figura la aparición de un horno tradicional y una máquina amasadora vinculados a la antigua actividad del edificio, unos elementos de valor etnológico de los cuales todavía no se ha determinado la antigüedad exacta y que requerirán medidas específicas de preservación y protección. Igualmente, se ha comprobado que el volumen real de escombros, residuos y materiales acumulados en la zona posterior es muy superior al contemplado en el proyecto inicial, así como la existencia de un desnivel de cota y de un estado de deterioro estructural más grave del previsto.

El regidor de Territorio y Patrimonio, Óscar Borrell, explicaba que “las obras han permitido descubrir elementos patrimoniales y constructivos que no se conocían porque la situación de colapso parcial del inmueble impedía acceder y evaluar correctamente toda la zona posterior. Ahora tenemos que adaptar el proyecto para garantizar tanto la preservación de estos elementos como la seguridad estructural del edificio”. El regidor destacaba que “el objetivo municipal continúa siendo actuar con responsabilidad sobre un inmueble protegido situado en pleno barrio de Pueblo Nuevo, evitando la degradación urbana y preservando todos aquellos elementos que puedan tener interés patrimonial o etnológico”.

El proyecto modificado incorpora así nuevas unidades de obra vinculadas a la consolidación y estabilización estructural de la parte posterior, el ajuste de las demoliciones y la gestión de un mayor volumen de residuos, así como las medidas de protección de los elementos patrimoniales descubiertos durante la ejecución de los trabajos. El incremento económico previsto asciende a 25.000 euros adicionales respecto al presupuesto inicial de cerca de 100.000 euros aprobado para la actuación.

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El inmueble, construido aproximadamente en 1880 y catalogado como edificio protegido dentro del Centro Histórico Arraval-Poble Nou, conserva un escudo nobiliario de piedra labrada en la fachada principal y ya había sido objeto de una primera intervención de emergencia en 2023, cuando el Ayuntamiento tuvo que actuar después del colapso parcial de la cubierta. Posteriormente, ante el incumplimiento reiterado de los requerimientos municipales por parte de la propiedad, el consistorio acordó ejecutar subsidiariamente las obras de consolidación y adecuación del inmueble.

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