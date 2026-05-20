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Arnau y Aitana Benito, del CAX Orientació, se proclaman subcampeones autonómicos de orientación de larga distancia

El club de atletismo de Xàtiva consigue cinco medallas en el Campionat Autonòmic d’Orientació de Llarga Distància celebrado en la localidad castellonense de Vilafranca

Aitana Benito, del CAX Orientació, en el segundo puesto del podio en el Campionat Autonòmic en Vilafranca.

Aitana Benito, del CAX Orientació, en el segundo puesto del podio en el Campionat Autonòmic en Vilafranca. / CAX Orientació

Lluis Cebriá

Xàtiva

El CAX Orientació consiguió cinco medallas en las pruebas de la liga autonómica celebradas el pasado fin de semana en Vilafranca (Castelló), una de ellas el Campionat Autonòmic d’Orientació de Llarga Distància, en el que dos de los deportistas del club de Xàtiva se proclamaron subcampeones autonómicos. Arnau Benito fue subcampeón de orientación de larga distancia en la categoría M-16; y Aitana Benito lograba el mismo título en la categoría de F-12.

Aitana Benito, del CAX Orientació, cruzando la meta en el campeonato autonómico en Vilafranca.

Aitana Benito, del CAX Orientació, cruzando la meta en el campeonato autonómico en Vilafranca. / CAX Orientació

El CAX Orientació se desplazó el fin de semana pasada a la comarca dels Ports para disputar la cuarta y quinta prueba de la Lliga Autonòmica de la Comunitat Valenciana (LACV), siendo una de las pruebas la del Campionat Autonòmic d’Orientació de Llarga Distància (CAOL). La prueba del sábado fue una carrera de modalidad Sprint, en la que el CAX Orientació consiguió buenos resultados y tres medallas. En M-12, Arnau Prats conseguía la 2ª posición, igual que Òscar Arnau en la categoría M-21B. En F-45, Domi Fraile llegaba en 3ª posición. También obtuvieron buenos resultados Alba Prats (F-12) que entraba la 4ª; y Quim Arnau (M-12), Vera Aragón (F-14) y Neus Carboneras (F-45) ocupaban el 5.º puesto.

Arnau Benito, del CAX Orientació, en el segundo puesto del podio del Campionat Autonòmic.

Arnau Benito, del CAX Orientació, en el segundo puesto del podio del Campionat Autonòmic. / CAX Orientació

El día siguiente, el paraje natural del bosque de Palomita de Vilafranca acogía el Campionat Autonòmic d’Orientació de Llarga Distància (CAOL). El CAX Orientació se colgó dos nuevas medallas, en concreto dos diplomas como subcampeones autonómicos de orientación de larga distancia. Uno para Aitana Benito en la categoría F-12 y el otro para Arnau Benito en M-16, ya que entraban en la 2ª posición de la clasificación. Otros resultados del CAOL destacables son la 4ª posición de Inés Aragón en F-12; y el 5.º puesto de Arnau Prats en M-12 y de Neus Carboneras en F-45.

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Dos deportistas del CAX Orientació durante una de las pruebas en Vilafranca.

Dos deportistas del CAX Orientació durante una de las pruebas en Vilafranca. / CAX Orientació

Pruebas escolares y LACV

Las próximas carreras de orientación en las cuales participará el CAX Orientació serán el próximo domingo 24 de mayo en el Rebollar (Requena). Los más jóvenes del club participarán en la 4ª prueba escolar de la Liga Norte de Orientación que ha sido organizada por el Club Deportivo de Orientación de Requena y el SD Correcaminos de València. Y para finales de mes, el 30 y 31 de mayo, el club València Orientación organizará el Campionat Autonòmic d’Orientació de Mitja Distància (CAOM) en Pina de Montalgrao y una prueba de larga distancia en Barracas.

Deportistas del CAX Orientació en la competición en Vilafranca.

Deportistas del CAX Orientació en la competición en Vilafranca. / CAX Orientació

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