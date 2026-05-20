El artista visual "RuK" confecciona un mural sobre diversidad en Fontanars dels Alforins

Fontanars dels Alforins cuenta desde esta semana con un nuevo mural realizado por el artista Rubén "RuK", dentro de las actividades organizadas por el Día de la Diversidad LGTBIQ+. El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre la organización Nou Per Tres y el Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins.

La obra, titulada “Vincle”, "habla sobre la libertad individual y los vínculos que nos unen a los demás", apunta el propio autor. Y añade que a través de esta intervención propone "una reflexión sobre cómo, en una sociedad cada vez más individualista, sigue siendo importante conectar con quienes nos rodean sin perder nuestra propia identidad".

"Con un lenguaje visual simbólico y una estética marcada por el color y la expresividad, el mural busca convertirse en un punto de encuentro dentro del municipio y aportar visibilidad a valores como el respeto, la diversidad y la convivencia", prosigue.

Rubén “RuK”, artista visual multidisciplinar y muralista, desarrolla habitualmente proyectos donde el arte urbano sirve como herramienta para transmitir mensajes sociales y emocionales. "Su trabajo destaca por una estética futurista y robótica, donde mezcla elementos tecnológicos, simbólicos y humanos para crear imágenes cargadas de narrativa y sensibilidad", comentan las mismas fuentes.

Ruk, mientras pintaba el mural de Fontanars dels Alforins. / Levante-EMV

A lo largo de su trayectoria ha trabajado como pintor en el taller fallero de Mario Pérez, "formando parte de uno de los mejores talleres falleros de València", añaden desde su entorno. Y comentan que "también ha trabajado en el estudio del prestigioso muralista internacional Dulk y formó parte del equipo de arte de la película de animación Norbert, nominada a los Premios Goya 2026".

Y recuerdan quer "en el ámbito del muralismo, sus dos últimos trabajos fueron reconocidos internacionalmente por la plataforma Street Art Cities, entrando en el Top 9 y Top 8 mundial en dos meses diferentes, consolidando así su proyección dentro de la escena internacional del arte urbano."

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Desde Nou Per Tres y el Ayuntamiento destacan la importancia de "impulsar iniciativas culturales que acerquen estos valores a la ciudadanía a través del arte y el espacio público".