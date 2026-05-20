Bocairent aborda con la Generalitat la mejora del acceso al polígono dels Oms

El Ayuntamiento de Bocairent y la Generalitat Valenciana mantuvieron el pasado lunes, 18 de mayo, una nueva reunión de trabajo para tratar el acceso al polígono dels Oms. En el encuentro estuvieron presentes representantes de la Generalitat, del ayuntamiento y del agente urbanizador de esta zona industrial situada en el extremo sur del término municipal de Bocairent. En concreto, la presencia institucional estuvo formada por el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra; la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, M. José Martínez, y el alcalde, Xavi Molina.

Durante la sesión, se atendieron dos cuestiones principalmente: por un lado, el estado de tramitación del proyecto de enlace con paso elevado desde la carretera CV-81, un proyecto redactado por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación en 2024 y que inició la exposición pública a finales de 2025. Y, por otro lado, la necesidad de habilitar un acceso inicial, compatible con el enlace anterior, de forma que pueda desarrollarse la primera fase del polígono a corto plazo.

Según explica la regidora M. Luz Pascual, “esta zona industrial tiene una iniciativa empresarial detrás; por lo tanto, desbloquear el problema de acceso abriría la puerta a la implantación inmediata de una actividad económica”. Para la concejala de Empresa, Empleo y Emprendimiento, “se trata de un proyecto estratégico para el municipio, puesto que completaría un polígono que se inició en 2004 y, además, supondría una inversión de gran volumen económico e impacto muy positivo en la creación de puestos de trabajo”.

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El alcalde de Bocairent, Xavi Molina, presente en la reunión del lunes, indica que “la posición del ayuntamiento siempre ha sido la misma respecto del acceso: la necesidad de una conexión directa entre el polígono dels Oms y la carretera CV-81, y la necesidad de evitar un trazado que afecte a la zona residencial de El Pinar del Parat”. En este sentido, el primer edil valora positivamente la sesión de trabajo con la Generalitat y destaca la receptividad respecto de los planteamientos expuestos: “Encontramos una buena acogida en la propuesta, que permite desarrollar el proyecto empresarial en els Oms sin atravesar la zona residencial contigua”, concluye Molina.