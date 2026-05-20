La consellera de Industria visita Inelcom y destaca el papel "estratégico" de la innovación

La consellera de Industria, Turismo, Innovación, y Comercio, Marián Cano, ha visitado las instalaciones de la empresa Inelcom en Xàtiva. Durante el recorrido por las diferentes áreas ha podido conocer de primera mano la actividad de esta multinacional tecnológica valenciana especializada en soluciones avanzadas de telecomunicaciones, internet de las cosas, energía, medio ambiente y transformación digital.

Durante la visita, la consellera ha destacado la relevancia estratégica de empresas como Inelcom para el desarrollo industrial y tecnológico de la Comunitat Valenciana, al tratarse de una compañía “con fuerte arraigo territorial, capacidad de innovación propia y presencia internacional, que contribuye a fortalecer la autonomía tecnológica y la competitividad industrial”.

Fundada por Vicente Quilis hace más de cuatro décadas, Inelcom es una empresa de capital 100 % familiar con sede social en Xàtiva. La compañía cuenta actualmente con 2.200 empleados y dispone de sedes en Xàtiva, Madrid y Sarria (Lugo), además de filiales en Alemania, Chile, Brasil, Argentina y Perú.

La planta de producción y el Centro de Innovación de Xàtiva generan empleo para más de 600 personas y concentran la fabricación de todos los productos diseñados por la compañía. En este sentido, la empresa se ha consolidado como una de las pocas compañías que todavía fabrican equipos electrónicos en España, lo que permite mantener el control completo de la cadena de valor y reforzar la soberanía industrial y tecnológica.

La titular de Industria ha subrayado la capacidad de Inelcom para desarrollar soluciones tecnológicas propias desde la Comunitat Valenciana “con impacto internacional y aplicables a sectores estratégicos como las telecomunicaciones, el agua, la energía, la industria, los centros de datos o las infraestructuras inteligentes”.

Durante el encuentro, el CEO de la compañía, Javier Quilis, ha trasladado varias propuestas orientadas a fortalecer el ecosistema industrial valenciano. Entre ellas, la creación de un registro que permita identificar las capacidades industriales y tecnológicas existentes en la Comunitat Valenciana para facilitar la colaboración entre empresas, administraciones y agentes de la cadena de valor.

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Asimismo, ha defendido la necesidad de impulsar mecanismos que reconozcan el papel de los fabricantes tecnológicos valencianos y el valor estratégico de los proveedores locales frente a grandes multinacionales, especialmente en el ámbito de la contratación pública.