El embudo de Radiología en el área Xàtiva-Ontinyent: informes que no llegan y esperas de un año para una ecografía

Las pruebas de diagnóstico por imagen han experimentado un crecimiento constante e imparable en los últimos años por distintos factores, como el envejecimiento de la población, los avances tecnológicos, los cribados preventivos, la búsqueda de mayor precisión por parte de los galenos o la propia demanda social. Pero el incremento de las pruebas que se practican -TAC, ecografías o resonancias- choca con un déficit estructural de especialistas que alimenta el colapso de los servicios de Radiología.

En el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent -que abarca a la población de las comarcas de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida y parte de la Ribera- el retraso para este tipo de exploraciones es una de las quejas que más se escucha entre la ciudadanía en su relación con la sanidad pública. Entre los propios facultativos también hay malestar. El cuello de botella del que reiteradamente han advertido los sindicatos está generando también una gran demora a la hora de informar de los resultados de dichas pruebas, puesto que la falta de radiólogos y personal técnico ralentiza la interpretación de las mismas. Una situación que impacta de lleno en la atención primaria y ambulatoria.

Según los datos que maneja UGT, el atasco en el área Xàtiva-Ontinyent es especialmente palpable en el caso de las ecografías, que arrastran un tiempo de espera de un año. Aunque desde la conselleria se ha intentado paliar la demora asistencial con un nuevo sistema de módulos de refuerzo, la problemática persiste y desde el sindicato constatan la situación derivada de la falta de los informes requeridos de las pruebas en un tiempo prudencial.

Esta fue una de las cuestiones abordadas en la reunión que los sindicatos mantuvieron el martes 12 de mayo con las diputadas socialistas Yaissel Sánchez y Xelo Angulo y con el alcalde de Xàtiva para abordar el escenario asistencial en el Departamento de Salud. El día siguiente, el miércoles, el PSPV registró en las Corts una pregunta parlamentaria para requerir a la Conselleria de Sanidad información sobre las listas de espera de Radiología en el área Xàtiva Ontinyent, entre otros departamentos de salud valencianos. El grupo parlamentario ha pedido un detalle desglosado del número de pacientes pendientes de someterse a cada una de las pruebas radiodiagnósticas, así como una evolución mensual de las listas de espera desde 2024 y una relación de las derivaciones a centros privados o concertados para la realización de exploraciones. La Comunidad Valenciana es una de las cinco autonomías donde no se publican las estadísticas de demora para la realización de pruebas diagnósticas.

Carga asistencial

En 2024, UGT ya puso el foco en el acuerdo alcanzado por la Conselleria de Sanidad con el hospital privado Sant Jordi de Alcoi (IMED) para derivar a pacientes del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent y realizar las pruebas allí. Desde el sindicato también advierten de la situación de sobrecarga de los especialistas en Medicina Interna con vistas a la inminente apertura definitiva del nuevo hospital de Ontinyent -que se ha retrasado mientras se resuelven algunas incidencias detectadas durante el proceso de inspección sanitaria- y el mantenimiento del antiguo hospital como centro de enfermos crónicos de larga estancia. "Pretenden mantener tres recintos sanitarios con presencia médica 24 horas prácticamente con las mismas personas. Los internistas están muy cansados", señalan fuentes de UGT.

Hace unas semanas, más de 60 médicos respaldaron un comunicado en el que los internistas del área sanitaria aventuraban un deterioro aún mayor de la atención sanitaria y un incremento de los riesgos para la seguridad del paciente con el aumento de la carga asistencial en un escenario de plantillas mermadas. El pasado martes, el PSPV de Xàtiva también cuestionó la decisión de ampliar la actividad hospitalaria prevista en Xàtiva y Ontinyent "sin un refuerzo suficiente" del personal. Los socialistas han criticado el impacto de la falta de especialistas en la calidad asistencial del Departamento de Salud por la falta de personal médico y la sobrecarga que soportan los profesionales sanitarios.