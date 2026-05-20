El fandom de Star Wars sitúa en el Castell de Xàtiva con IA a los personajes clásicos de la saga

La grabación de escenas pertenecientes a la serie Andor -quizás el mejor producto de nueva hornada de la factoría Star Wars, o uno de los mejores- situó al Castell de Xàtiva dentro de imaginario de una saga cinematográfica que mueve legiones de fans en todo el planeta. La doble fortaleza setabense ya forma parte del universo intergaláctico. Una prueba de ello es el hecho de que un destacado fan de Star Wars haya compartido en tiempos recientes unas imágenes realizadas con programas de inteligencia artificial -con mimo, pero no son oficiales- en los que se identifica el Castell sin problemas. En las escenas -fuera del cánon oficial- se puede ver a cuatro de los personajes más clásicos -Luke, Leia, Han Solo y C-3PO- en medio de una historia con intrigas y enemigos.

El halcón milenario y tres cazas TIE sobrevuelan Xàtiva. /

Lo que ocurre es que el fan de Star Wars responsable del vídeo ha utilizado como base los planos grabados en la zona del Castell. Y se han colado imágenes donde la doble fortaleza es más que identificable. El fandom -comunidad de personas que comparten una afición común por un artista, serie, película, videojuego o fenómeno de la cultura pop- de Star Wars es uno de los más numerosos del planeta tierra. Como prueba un botón: el vídeo montado por el aficionado a la saga cuenta con 9.600 reacciones, más de 300 comentarios y se ha compartido casi 1.000 veces.

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