Judith Tortosa se mide junto al equipo FESA con la élite mundial en el Meeting Internacional de Hospitalet
La setabense, medallista internacional, continúa su puesta a punto con miras a los paralímpicos de Los Ángeles en una prueba en la que también compitieron en velocidad sus compañeros del CAX Josep Barberá y Martín Serena
La joven paratleta de Xàtiva Judith Tortosa continúa su preparación de cara a los juegos paralímpicos de Los Ángeles 2028, en esta ocasión participando el pasado sábado en el prestigioso Meeting Internacional de Hospitalet, disputado en el Complejo Deportivo de l’Hospitalet de Llobregat. Allí se reunieron alrededor de 200 atletas adaptados de 16 países, incluyendo figuras internacionales como el alemán Léon Schäfer (salto de longitud T63), el francés Dimitri Pavadé (longitud T64), la neerlandesa Fleur Jong (triple campeona paralímpica), la colombiana Angie Nicoll Mejía (campeona mundial T38) y la alemana Jule Ross (bronce mundial).
Judith participó como integrante de la delegación de la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana (FESA) en la que también compitieron como velocistas sus compañeros del Club Atletisme Xàtiva (CAX) Josep Barberá y Martín Serena. La paratleta setabense, que compite en la categoría T72, fue la primera mujer de la serie mixta de 100 metros sillas, con un tiempo de 18.62 segundos, y finalizó sexta en la clasificación general por tabla raza en una prueba de enorme exigencia competitiva. En los días previos, la propia organización World Para Athletics, federación internacional y órgano rector del atletismo adaptado a nivel global, gestionada por el Comité Paralímpico Internacional (IPC), ya se había hecho eco de la participación de Judith en un artículo sobre sus expectativas de cara a Los Ángeles’28, donde las pruebas en Frame Runner serán paralímpicas por primera vez.
En cuanto a los también setabenses Josep Barberá (T37) y Martín Serena (T35), el primero registró marcas personales de la temporada en 100 y 200 metros lisos (15.92 y 35.49), retirándose de la prueba de 1.500 tras registrar molestias musculares. En cuanto a Martín Serena, registró unos tiempos de 16.68 en 100 metros lisos y 36.14 en 200 metros, que en la primera de estas pruebas supone entrar en los registros mínimos exigidos para participar en el próximo Campeonato de España en su categoría. En las pruebas de lanzamiento también compitió el paratleta del CAX Jonás Martínez.
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