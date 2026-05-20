La marea verde mantiene el pulso en la Vall d'Albaida con una gran marcha por la educación pública en l'Olleria

L'Olleria fue este martes el epicentro de una gran marcha reivindicativa de respaldo a la huelga educativa del personal docente en la Vall d'Albaida. Cientos de personas ataviadas con camisetas verdes y chalecos reflectantes partieron desde la Plaça de la Llibertat hasta la Plaça Loreto recorriendo la Avinguda Jaume I en medio de un ambiente reivindicativo y festivo, rodeado de pancartas, música, silbatos y cacerolas.

El manifiesto de la protesta fue leído al final de la misma por distintos representantes de los centros docentes locales y de diferentes sectores de la comunidad educativa. Los interlocutores pusieron el foco en el "cansancio" de una enseñanza pública "sostenida por el sobreesfuerzo de los profesionales y la paciencia de familias".

La concentración reivindicó más inversión y enumeró una serie de demandas trasladadas a la Conselleria de Educació, entre las que figuran la bajada de ratio de alumnos por clase, el aumento de recursos para inclusión y salud mental, con la incorporación de especialistas en orientación, audición y lenguaje y personal de apoyo; la protección del valenciano; la mejora de las infraestructuras o la climatización adecuada de las instalaciones educativas.

"No estamos pidiendo privilegios, sino exigiendo las condiciones mínimas indispensables para que cada alumno reciba la atención que merece", defendieron los portavoces de la marcha. "Menos discursos y más recursos", sintetizaba una pancarta del IES Josep Segrelles de Albaida.

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Continúan las protestas

A la espera de un posible acuerdo con la conselleria, las protestas de la huelga docente continúan en la Vall d'Albaida. Este miércoles se han repetido los piquetes en diferentes institutos y colegios de la comarca, antes de la asamblea comarcal prevista en Albaida a las 11.20 horas. A las 14 horas, está prevista una cacerolada frente al CEIP Vicent Gironés y a las 15 horas, otra concentración a las puertas del IES l'Estació de Ontinyent para respaldar al equipo directivo, que ha presentado la dimisión como muestra de apoyo a las reivindicaciones docentes.