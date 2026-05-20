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Miguel Micó, del Triatló Ontinyent, gana la plata en el Mediterranea Triatlón de Alicante

El deportista ontinyentí queda segundo en la primera prueba de la liga de tres carreras que se celebrarán en las tres capitales provinciales

Miguel Micó, del Triatló Ontinyent, en el segundo puesto del podio en el Mediterranea Triatlón de Alicante.

Miguel Micó, del Triatló Ontinyent, en el segundo puesto del podio en el Mediterranea Triatlón de Alicante. / Club Triatló Ontinyent

Lluis Cebriá

Ontinyent

El Club Triatló de Ontinyent consiguió la medalla de plata en el Mediterranea Triatlón de Alicante, celebrado el pasado domingo, 17 de mayo. La capital alicantina acogió la primera de las pruebas que formarán la competición Mediterranea Triatlón, una pequeña liga de tres carreras que se desarrollarán en las diferentes capitales provinciales de la Comunitat Valenciana (Alicante, València y Castelló).

La prueba de Alicante tuvo lugar entre el centro de la ciudad y la playa del Postiguet, siendo el final de la prueba en la misma plaza del ayuntamiento. A las 10:00 horas empezó la prueba en distancia supersprint, formada por 400 metros de natación, 9 kilómetros de ciclismo y 2.500 metros de carrera a pie. El Club Triatló Ontinyent contó con la participación de Miguel Micó, quien, con un tiempo de 54 minutos, fue el segundo clasificado en categoría V4M, consiguiendo la medalla de plata.

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En distancia Sprint, Celia Bolinches e Iván Montesinos fueron los encargados de representar al club ontinyentí en la modalidad por parejas, completando conjuntamente un triatlón de 750 metros de natación, 21 kilómetros de ciclismo y 4.800 metros de carrera a pie. La pareja formada por Bolinches y Montesinos, con un tiempo de 1 hora y 26 minutos, fue la 13ª clasificada.

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