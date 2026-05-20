La muestra 'Passejades amb Estellés per Xàtiva' llega a Vallada

El Centre Juvenil de Vallada acoge desde el 15 de mayo la exposición «Passejades per Xàtiva amb Estellés», que incluye una serie de creaciones artísticas inspiradas en las rutas literarias promovidas por la asociación Amics de la Costera.

La inauguración oficial de la muestra, apadrinada por el Ayuntamiento de Vallada y la Mancomunitat de la Costera-Canal, tuvo lugar el pasado viernes en el espacio municipal de la Plaça de la Pau, donde permanecerá visitable hasta el próximo 29 de mayo.

En la iniciativa, que se estrenó en Xàtiva en junio de 2025, participaron un grupo de artistas locales que resultaron beneficiarios de una ayuda económica de la Càtedra Antoni Miró d'Art Contemporani de la Universitat d'Alacant para la producción de exposiciones, en concepto de materiales y la publicación de catálogos.

El cartel de la exposición en Vallada. / Levante-EMV

En junio de 2024 se acordó conceder la subvención a este colectivo, conformado por Ricard Vila, Rubén Colomer, Miquel Soro, Josep Miquel Mollà, Carmen Caldes, Mª Teresa Gosalbes, Joan Ramos, Ernest Garcia Lledó y Fina Caldes.

Todos ellos fueron testimonios directos de las "Passejades per Xàtiva", que conjugaron poesía, música tradicional y patrimonio como elementos motivadores para sus creaciones artísticas, que han protagonizado ya una exposición en el Museu de la Universitat d'Alacant (MUA) y en la Llotja de Sant Jordi de Alcoi.

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En la inauguración de la exposición en la Casa de la Cultura de Xàtiva estuvieron presentes la alcaldesa, María José Tortosa y representantes de la asociación Serra Grossa.