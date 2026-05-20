El parque inundable postdana de Ontinyent gana uno de los "Oscars" de la arquitectura mundial

La transformación del barrio de Cantereria de Ontinyent y la creación del Parque de las Mamás Belgas han conseguido este miércoles uno de los reconocimientos internacionales más importantes en materia de arquitectura, urbanismo y sostenibilidad. El proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Ontinyent ha resultado ganador de los UIA 2030 Awards, los prestigiosos premios promovidos por la Unión Internacional de Arquitectas (UIA) y ONU-Hábitat, en la categoría vinculada a la adaptación al cambio climático y la resiliencia urbana.

El galardón se ha entregado este miércoles en Bakú (Azerbaiyán), dentro de los actos oficiales del World Urban Forum 13 (WUF13), el principal foro mundial impulsado por Naciones Unidas sobre desarrollo urbano sostenible. El premio ha sido recogido por miembros el equipo de arquitectos responsable del proyecto, integrado por Rafa Mira, Sari Calatayud, Ana Sanchis i Sílvia Párraga.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha valorado muy positivamente el reconocimiento, destacando que “este premio es un orgullo para toda la ciudad y un reconocimiento al trabajo que impulsamos después de la DANA de 2019 para convertir una situación muy difícil en una oportunidad para construir una ciudad más segura, resiliente y sostenible”. Rodríguez ha felicitado al equipo de arquitectos, las administraciones que han colaborado, los regidores, regidoras y técnicos municipales, y "sobre todo la ciudadanía de Ontinyent, que entendió la importancia de tomar decisiones valientes pensante en el futuro”. El alcalde remarca igualmente que “este premio internacional demuestra que desde los municipios, la administración más pequeña, también podemos liderar proyectos innovadores con impacto global”.

Representación en el parque de las Mamás Belgas en Ontinyent. / Levante-EMV

El jurado internacional de los UIA 2030 Awards ha destacado que el Parque Inundable de las Mamás Belgas “transforma el riesgo de inundaciones en una oportunidad para el desarrollo ecológico y la creación de un espacio público resiliente mediante la integración de procesos naturales, biodiversidad y estrategias de adaptación al cambio climático”. Igualmente, se pone el foco en que el proyecto “reconfigura un corredor fluvial en un paisaje público que permite gestionar las inundaciones periódicas al mismo tiempo que protege la vida urbana y las infraestructuras”.

Desde el equipo de arquitectos se han mostrado "muy satisfechos con la distinción de la Unión Internacional de Arquitectas, puesto que se trata de uno de los reconocimientos más importantes al ámbito de nuestra profesión". "Nos enorgullece que se reconozca un proyecto en nuestra ciudad, y que además se valore la calidad arquitectónica de la intervención, con soluciones basadas en la natura y el respeto por el territorio”, han destacado.

Según el veredicto, el jurado ha valorado especialmente “la claridad de la estrategia y su respuesta ante la creciente incertidumbre ambiental”, así como “la capacidad de generar un importante beneficio social”. En la resolución se destaca también que el modelo desarrollado en Ontinyent constituye “un ejemplo para las ciudades que buscan convivir con el agua en lugar de resistirse a ella”. El proyecto ontinyentí se ha impuesto a otras destacadas candidaturas internacionales procedentes de los cinco continentes, entre ellas iniciativas desarrolladas en el Marruecos, México y los Estados Unidos. En total, el concurso había reunido más de un centenar de proyectos internacionales procedentes de más de 30 países, de los cuales solo 50 pasaron a la fase final.

Otros reconocimientos

Este nuevo galardón internacional se añade a otros reconocimientos que han situado el proyecto de la Cantereria y el Parque de las Mamás Belgas como uno de los grandes ejemplos europeos de regeneración urbana y adaptación climática. En 2025, el proyecto recibió tres premios a los galardones del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV), incluyendo el premio de Urbanismo y Paisaje y la Distinción Especial de Conservación del Paisaje, así como uno de los premios “Casa de la Arquitectura” del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Además, Ontinyent ha sido recientemente seleccionada como finalista de los Premios Europeos a la Innovación Política gracias al mismo proyecto, mientras que el parque inundable ha sido expuesto durante los últimos meses en foros europeos celebrados en Varsovia y València y ha despertado el interés de medios de comunicación internacionales de Alemania, Francia o Suiza.