Sayo Gandia, concejal de Medio Ambiente de Ontinyent: "Quien no quiera reciclar con el ‘puerta a puerta’ está en su derecho, pero pagará más"

Ontinyent está inmersa en los preparativos para implantar un nuevo sistema de recogida de residuos. Los cambios han causado recelos entre algunos residentes -se recogieron más de 5.000 firmas en contra del nuevo modelo- y el ayuntamiento hizo un llamamiento a la calma. Los vecinos ya están recogiendo los nuevos cubos en los puntos instalados por el consistorio en el casco urbano. Las previsiones municipales apuntan a mediados de junio para la puesta en marcha del servicio. Sayo Gandia, concejal de Medio Ambiente analiza en conversación con Levante-EMV la implantación del nuevo modelo en la capital de la Vall d'Albaida.

Ha habido muchas protestas sobre el tema, ¿cree que la gente ya se está apaciguando?

Sí, totalmente. La percepción que tenemos desde el Ayuntamiento es que el clima social es cada vez más tranquilo y constructivo. En las reuniones informativas la gente está acudiendo con una actitud muy positiva, y la mayoría de dudas que plantean son cuestiones muy prácticas sobre cómo hacerlo bien en el día a día. Evidentemente siempre hay alguna persona más crítica, pero lo que estamos detectando es que, a medida que se explica el funcionamiento del sistema y los motivos del cambio, la ciudadanía entiende mejor el proceso y las inquietudes iniciales se reducen mucho.

-Cree que la gente entiende los motivos del cambio de sistema?

Cada vez más. Cuando explicamos que esta decisión no surge ahora, sino que forma parte del Plan Local de Residuos elaborado entre 2021 y 2022 con participación ciudadana, la gente puede ver que hay un trabajo técnico y estratégico detrás. Además, estamos hablando de un servicio esencial que necesita adaptarse a las normativas ambientales y a la realidad económica actual. También ayudamos a entender que el sistema “puerta a puerta” no es algo tan extraño como a veces se ha querido transmitir. En realidad, como venimos diciendo desde el principio, es hacer “lo mismo pero mejor”, separando las fracciones y sacando cada residuo el día correspondiente. La ciudadanía entiende que el objetivo es reciclar más, enviar menos residuos al vertedero y así contener el aumento del coste del servicio para aquellos que reciclen bien. Quien no quiera, está en su derecho de no hacerlo, pero pagará más.

-Cree que la gente se amoldará al cambio?

Sí, estamos convencidos de ello. Muchos vecinos y vecinas ya reciclaban parte de sus residuos, y ahora simplemente se incorporan nuevas fracciones y una organización más eficiente. Además, el Ayuntamiento está acompañando el proceso con muchísima información, educadores ambientales y atención personalizada. Los cambios siempre generan dudas al principio, pero cuando el sistema empiece a funcionar la ciudadanía comprobará que es mucho más sencillo de lo que parece. Ya lo estamos viendo con los grandes productores, que fueron los primeros en incorporarse al nuevo modelo y están obteniendo resultados positivos en la separación de residuos.

-¿Están surtiendo efecto las reuniones informativas?

Sí, claramente. Las reuniones están siendo fundamentales para resolver dudas y transmitir tranquilidad. De hecho, más de 2.500 personas participaron ya en las primeras sesiones organizadas durante abril y mayo, y cuando acabe el mes el Ayuntamiento habrá realizado un total de 72 reuniones informativas en toda la ciudad en estos meses. Además, hemos querido acercar las reuniones a todos los barrios y adaptarlas a diferentes perfiles de población, incluyendo sesiones específicas para mayores de 65 años, comunidades de vecinos, grandes productores y también reuniones en hasta 8 idiomas distintos. Todo ello facilita que cualquier persona pueda entender el funcionamiento del nuevo sistema y resolver directamente sus dudas.

-¿Qué beneficios reviste el nuevo modelo para la ciudad: económicos o medioambientales?

Los beneficios son tanto medioambientales como económicos. Desde el punto de vista ambiental, el objetivo principal es aumentar considerablemente la separación de residuos y reducir al mínimo lo que acaba en vertedero. Cuanto más se recicle, menos residuos irán a eliminación y más materiales podrán recuperarse correctamente. Y eso también tiene un impacto económico muy importante. Actualmente, enviar residuos mezclados al vertedero tiene un coste cada vez mayor debido a los impuestos ambientales. Con el nuevo sistema, al separar mejor cada fracción, reduciremos esos costes y podremos avanzar hacia una tasa más justa, donde quien más recicle y mejor separe pueda verse beneficiado económicamente frente a quien no participe correctamente del sistema.

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División de opiniones

Los vecinos, de momento están a la espera. Pincha en este enlace para ver las respuestas a una encuesta realizada por Levante-EMV en uno de los puntos de recogida de los nuevos cubos.