Xàtiva pone en marcha un visor presupuestario para facilitar la información económica municipal a la ciudadanía

Xàtiva ha puesto en marcha un nuevo visor presupuestario con el objetivo de acercar la información económica municipal a la ciudadanía de una manera clara, accesible y fácil de entender. La nueva herramienta permite conocer con detalle tanto el origen de los ingresos municipales como el destino de los recursos públicos, y se enmarca dentro de las políticas de incremento de la transparencia municipal, rendición de cuentas e impulso de los datos abiertos. El visor presupuestario puede consultarse a través del enlace pressupostos.xativa.es o desde la web municipal xativa.es, en el apartado “Ayuntamiento - Presupuestos”.

La plataforma muestra la información de forma gráfica e intuitiva, y permite consultar los datos desde diferentes perspectivas. Por un lado, la sección de «Visión global» ofrece una panorámica completa de los ingresos y gastos municipales, facilitando una lectura rápida de la dimensión económica del ayuntamiento. Además, el apartado de «Políticas» permite visualizar el presupuesto de ingresos y gastos mediante diferentes filtros por tipo de ingreso, gasto o política económica, posibilitando desagregar los datos en distintos niveles de detalle.

También destaca la funcionalidad «Mis impuestos», mediante la cual la ciudadanía puede introducir la cantidad que paga en impuestos y conocer a qué políticas municipales se destinan porcentualmente esos recursos. El visor incorpora igualmente información sobre la ejecución presupuestaria con actualización trimestral, permitiendo hacer seguimiento del estado de ejecución de las cuentas municipales.

Asimismo, todos los datos disponibles en la plataforma pueden descargarse en formatos reutilizables con el fin de facilitar su análisis y reutilización por parte de personal investigador, periodistas o cualquier persona interesada, de acuerdo con la normativa de reutilización de la información pública y las políticas de datos abiertos.

Noticias relacionadas

El concejal de Modernización y Transparencia, Hèctor Cuenca, ha destacado que «con este visor seguimos avanzando en las políticas de transparencia y modernización que hemos iniciado desde el gobierno de la ciudad. En estos tiempos de desinformación y fake news es importante que desde las instituciones aumentemos nuestro nivel de transparencia y ofrezcamos a la ciudadanía los datos tal y como son, facilitando su comprensión». En este sentido, ha señalado que «en una cuestión tan importante como los impuestos es necesario evitar la demagogia y, por ello, ponemos a disposición de la ciudadanía los datos presupuestarios municipales en un formato reutilizable, avanzando en transparencia y en datos abiertos».