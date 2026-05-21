Unos 60 "travel bloggers" celebran en Ontinyent el noveno aniversario de la asociación

La asociación Comunitat Valenciana Travel Bloggers (CVTB) ha elegido Ontinyent como ciudad donde celebrar la novena edición de su aniversario anual este próximo fin de semana. Del 22 al 24 de mayo, unos 60 creadores especializados en viajes descubrirán y promocionarán la riqueza histórica, cultural, gastronómica y natural de la localidad. CVTB fue fundada en 2017 con el objetivo de crear una comunidad de bloggers de viajes valencianos. En la actualidad cuenta con más de 70 creadores de contenido de viajes repartidos por València, Alicante y Castelló.

La cita arrancará el viernes por la tarde con una inmersión directa en la gastronomía local mediante un taller de embutido tradicional en la Charcutería Ramón, seguido de una cena de bienvenida en el céntrico Bar Tibot. Esta primera toma de contacto servirá para que los creadores de contenido empiecen a compartir sus experiencias y preparar la cobertura digital de su recorrido en la capital de la Vall d'Albaida.

La jornada del sábado se centrará en el legado histórico de Ontinyent. Después de la recepción oficial en el Palau de la Vila, los y las asistentes realizarán una ruta cultural por el centro histórico que incluye los refugios antiaéreos, el parque Mamás Belgas y el Museo Textil. Así mismo, la Societat de Festeros acogerá una comida con una degustación de platos típicos de la zona. Por la tarde, se prevé una visita al Festival de Primavera y un desplazamiento a la Sala Gomis, que será escenario del acto central del fin de semana: la gala oficial “#CVTB9”, donde habrá charlas y se procederá a la entrega de los premios CVTB en sus cinco categorías. Los galardones, que incluyen categorías como Mejor artículo de la Comunitat Valenciana, Mejor relato viajero, Mejor video, Mejor fotografía y Mejor guía de viajes , serán entregados por María José Alhambra, regidora de Turismo, profesionales del sector y miembros de la comisión organizadora. El momento más emotivo de la velada será la entrega del "Premio Valores CVTB", un galardón que este año recaerá en "El somni de Laia". Esta iniciativa, impulsada por los padres de una niña con el síndrome de Angelman, quiere dar visibilidad a esta enfermedad rara y recaudar fondo para su investigación. Ángela Martínez y Francesc Nadal recogerán este premio, que irá acompañado de una donación económica a la asociación.

El domingo pondrá el foco en el turismo sostenible y activo. La mañana empezará con un almuerzo típico en el Hotel Kazar para dar a una charla especializada impartida por el departamento de Sostenibilidad CAO, donde se entregará el reconocimiento al blog más sostenible de la asociación. El aniversario concluirá con una comida de hermandad donde los asistentes podrán degustar la icónica coca de feria de Ontinyent antes de la despedida oficial. Desde la asociación han tenido palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de Ontinyent y para marcas del sector encabezadas por intermundial, que también han apoyado al acontecimiento.

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La regidora de turismo, Mª José Alhambra, destacaba que “para el turismo de Ontinyent es una buena oportunidad contar con este acontecimiento, puesto que permitirá a las decenas de bloggers participantes ser embajadores de nuestra ciudad, y transmitir al mundo la autenticidad y el valor de nuestros atractivos turísticos".