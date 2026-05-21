Abortan un intento de ocupación en una vivienda del diseminado de Xàtiva

A plena luz del sol, sobre las tres y media del mediodía. La Policía Local de Xàtiva abortó ayer un intento de ocupación de una vivienda en el diseminado de Bixquert, una zona que ha sido objeto de robos durante los últimos meses. Así, desde el Ayuntamiento exponen que "una patrulla se personó con urgencia en el lugar de los hechos y se entrevistó con el propietario. El dueño manifestó que acababa de llegar al inmueble y había observado que el candado de acceso a la parcela había sido cortado recientemente, indicando que el mismo aún se encontraba caliente al tacto, lo que evidenciaría una manipulación reciente".

A su vez, las mismas fuentes comentan que el propietario mostró a los agentes una fotografía facilitada por vecinos de la zona, "en la que aparece un turismo cuya matrícula se observa perfectamente". Según refieren los vecinos, "dicho vehículo lleva varios días merodeando por las inmediaciones y, al parecer, sus ocupantes ya habrían intentado acceder anteriormente a la parcela de la vivienda".

Presunta arrendataria y un técnico de alarmas

Hallándose la patrulla en el lugar, se personó en la propiedad "una mujer, posteriormente identificada como la investigada, acompañada de un técnico de alarmas". La misma manifestó a los agentes que "se disponía a instalar un sistema de alarma en el chalet, alegando haber arrendado la vivienda para entrar a residir en ella".

Informada por la patrulla de que el inmueble no pertenecía a la persona que figura como arrendadora, la investigada exhibió un supuesto contrato de arrendamiento. "Tras las comprobaciones realizadas, se constata que la persona que figura como arrendadora en dicho contrato tampoco ostenta la propiedad legítima de la vivienda", exponen desde la Policía Local.

"Seguidamente, los agentes inspeccionaron el vehículo utilizado por la investigada, el cual coincidía plenamente con el turismo observado en la fotografía aportada por los vecinos y descrito por éstos como el que frecuentaba la zona en fechas previas. En el interior del vehículo se localizan diversas herramientas y útiles susceptibles de ser utilizados para forzar accesos a viviendas, entre ellos: un martillo, una maza, un hacha, un cúter, unas tenazas, así como un candado con cadena y una cerradura nueva de interior", prosiguen.

La investigada manifestó "haber sido víctima de una supuesta estafa, asegurando que actuaba de buena fe al creer legítimo el contrato de arrendamiento y que su intención era instalarse en la vivienda arrendada".

Igualmente, según consta en el referido contrato, "la supuesta arrendadora resultaría ser una mujer vecina de la localidad de Ontinyent". "Realizadas múltiples gestiones por parte de los agentes actuantes, en colaboración con Policía Local de Ontinyent y Guardia Civil, no se logra, hasta el momento, contactar con dicha persona al objeto de esclarecer los hechos y verificar la autenticidad del contrato exhibido", comentan desde los cuerpos de seguridad.

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"A las 15:50 horas se personó una dotacion de la Guardia Civil, que se hizo cargo de los enseres encontrados, procediendo a la instrucción por su parte de las pertinentes diligencias e averiguaciones, para el total esclarecimiento de los hechos y su remisión a la Autoridad Judicial competente", apostillan.