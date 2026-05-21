Vaivén
La banda tributo de Abba que clausurará la Fira d'Agost de Xàtiva anuncia su actuación "en la plaza de toros", sin uso desde 2016
En la web del conjunto musical aparece erróneamente como escenario del concierto el recinto que permanece cerrado desde hace una década
El Ayuntamiento de Xàtiva ha desvelado este jueves la actuación que clausurará la Fira d'Agost 2026. El espectáculo escogido este año para la noche del 20 de agosto es "Abba The New Experiencie: Revolution" y correrá a cargo de una de las bandas tributo del mítico grupo sueco más consolidadas, que acumula más de doce años de trayectoria ininterrumpida en los escenarios.
El conjunto musical, sin embargo, no parece tener muy claro el lugar en el que va a actuar. Al menos así se desprende de la información que se ha publicado en su web oficial, donde erróneamente aparece como escenario del concierto la plaza de toros de Xàtiva, un recinto que permanece cerrado desde hace una década y que no cumple con los requisitos de seguridad exigidos para albergar espectáculos, a falta de una potentente inversión para rematar las obras proyectadas en el coso, que se quedaron inacabadas.
En realidad, como es habitual y como ha publicado el consistorio de Xàtiva, Abba The New Experience ofrecerá su "viaje en el tiempo" musical en el campo de fútbol La Murta, con entrada libre y a partir de las 23 horas. Será "un concierto para vibrar con la música de ABBA en directo, con todos sus hits y canciones más emblemáticas", anuncian desde el grupo, que ha actuado en lugares emblemáticos como el Palau de la Música Catalana, el Sant Jordi Club de Barcelona, el Tarraco Arena, el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, el Festival Internacional de Cambrils, el Estadio Olímpico de Barcelona, el Occident Summerfest Cerdanya o la Embajada de Suecia.
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