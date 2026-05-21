Benissuera tendrá una tienda de alimentación tras 20 años sin el servicio

Los servicios básicos son una necesidad en las localidades en riesgo de despoblación, habitadas mayoritariamente por gente mayor. Benissuera, un pequeño municipio de unos 200 habitantes, busca iniciativas para combatir la marcha de residentes y que, al mismo tiempo, atraigan a nuevos habitantes.

Una de estas medidas es la apertura de una tienda de alimentación, un servicio del que Benissuera carece desde hace una veintena de años. Ahora, el ayuntamiento que preside Yolanda Úbeda ha sacado a licitación la concesión del aprovechamiento de un local municipal para la apertura de este negocio. El anuncio ha sido publicado este miércoles por cauces oficiales y ahora inicia el procedimiento para la presentación de ofertas y la posterior adjudicación de la concesión. El canon de la concesión parte de un asequible precio de 50 euros al mes, según han indicado fuentes municipales, y el contrato será por 2 años, prorrogables por otros dos más.

Local municipal de Benissuera donde se abrirá la tienda de alimentación. / Google Maps

El local está ubicado en la calle de la Iglesia, al lado del cajero instalado por una entidad bancaria en la localidad y en la misma calle del bar del pueblo, junto a la Plaça Major y el ayuntamiento. El local estaba ocupado por una peluquería, que se ha trasladado a otro emplazamiento del pueblo, y ha sido reformado por el consistorio para ofrecerlo como establecimiento comercial. La alcaldesa, Yolanda Úbeda, ha explicado a Levante-EMV que “hemos reformado el espacio, uniendo dos locales, el que ocupaba la peluquería y el de un horno, que está cerrado”, ampliando la superficie y adecuando el inmueble para la nueva actividad comercial. Úbeda señala que ahora se ha iniciado el proceso de licitación y “en julio podría estar adjudicado para poder abrir en verano”, confía la primera edil, quien avanza que “hay varias personas interesadas” en el negocio.

La alcaldesa de Benissuera pone de manifiesto la necesidad de contar con servicios básicos para una población eminentemente mayor. “Hace unos veinte años que no hay tienda en el pueblo. Hay gente mayor, sin vehículo y tienen dificultades para trasladarse a otros pueblos. Antes venían comerciantes con puestos ambulantes, paradas, pero se jubilaron y dejaron de venir”, expone, añadiendo que la tienda “es una necesidad”.

El local municipal para la tienda junto al cajero y el bar, en la calle de la Iglesia de Benissuera. / Google Maps

La apertura del establecimiento de alimentación ayudará a combatir la despoblación en una localidad que acusa esta problemática. En este sentido, Benissuera cuenta con una ayuda del Pla Obert de la Diputació de València, de 705.646 euros, que financia varios proyectos que puedan contribuir a evitar la marcha de residentes y atraer nuevos habitantes. Entre estas iniciativas se incluye la de la apertura de la tienda, así como la rehabilitación de la parada de autobús y la entrada al pueblo, la habilitación de zonas de entretenimiento para los más mayores y los más pequeños, la adecuación de caminos, un bar nuevo y una Casa de la Cultura que permitirá a la gente mayor y a los festeros de Sant Antoni disponer de un espacio para sus actividades. La alcaldesa mantuvo días atrás una reunión con el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, para abordar estos asuntos. Tras la reunión, la primera edil manifestaba que con el Pla Obert "estamos mejorando el pueblo a través de servicios básicos que necesitamos” y aseguró que están "muy contentos con el plan y la cantidad asignada”.

Yolanda Úbeda manifestaba ayer que la subvención de la corporación provincial “está destinada a cubrir necesidades básicas” como la tienda. “Es una iniciativa que puede salir bien o mal, pero hay que intentarlo. Tenemos que combatir la despoblación y estas acciones nos ayudan a sobrevivir como pueblo”. La alcaldesa ahonda en ello, expresando que “son iniciativas para la mejora y la supervivencia de pueblos en riesgo de despoblación”.

Palau Bellvís

Benissuera también ha recibido una ayuda de la Diputació, de 950.000 euros, para la rehabilitación del Palau dels Bellvís, el castillo-palacio del siglo XVI declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y que se encuentra en estado de deterioro. La inversión permitirá recuperar el edificio para trasladar a sus dependencias la sede del ayuntamiento y ubicar un museo con la historia del pueblo y del propio inmueble.