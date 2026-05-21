Compromís da el pistoletazo de salida desde Novetlè a la precampaña de las municipales de 2027
La coalición valencianista activa la movilización electoral en la Costera con un acto este viernes en el que participarán la alcaldesa de Novetlè y los diputados Maria Josep Amigó y Jesús Pla
Compromís dará este fin de semana el pistoletazo de salida a la movilización electoral de cara a las municipales y autonómicas de 2027 con una veintena de actos simultáneos en todo el territorio y con el lanzamiento de la nueva web de participación ciudadana 2027.compromis.net. La plataforma nace con el objetivo de "implicar miles de personas en la construcción de un gran movimiento del pueblo valenciano".
En el caso de la Costera, Compromís celebrará su acto comarcal en Novetlè este viernes 22 de mayo (19:30, Salón Social) con la intervención de la alcaldesa Àngels Navarro y los diputados en las Corts Maria Josep Amigó y Jesús Pla.
Según explican, «estos actos serán un espacio para reencontrarnos, activarnos y empezar a construir una mayoría social capaz de volver a ilusionar el pueblo valenciano».
La nueva web permitirá sumarse a los equipos locales y digitales de campaña, participar en acciones de movilización, colaborar como voluntaria, hacer donaciones y recibir información y convocatorias.
La iniciativa forma parte de la campaña “2027: l'hora del poble”, el lema con que la coalición quiere "convertir la indignación acumulada durante esta legislatura en una oportunidad de cambio político y de reparación democrática".
Llamamiento a "construir una mayoría social"
Con motivo del inicio de la campaña, el síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, ha hecho un llamamiento a «construir una gran mayoría social para volver la dignidad en las instituciones valencianas en 2027 y poner fin al gobierno negligente del PP de Mazón y Pérez Llorca con sus socios de Vox».
Baldoví asegura que «el pueblo valenciano ha demostrado sobradamente su dignidad, su solidaridad y su capacidad de movilización». En ese sentido, ha recordado «la respuesta ejemplar después de la dana», pero también de «las movilizaciones por el derecho a una vivienda accesible, por la paz entre los pueblos y, esta misma semana, por la defensa de una educación pública, de calidad y en valenciano para las nuevas generaciones».
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