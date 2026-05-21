Compromís pide impulsar la vivienda pública y protegida y declarar Ontinyent zona tensionada

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha presentado la segunda moción que defenderá en el pleno ordinario de mayo del Ayuntamiento de Ontinyent, para impulsar la vivienda pública y protegida y declarar Ontinyent zona tensionada. La propuesta, registrada por el portavoz del principal grupo de la oposición, Nico Calabuig, plantea establecer reservas obligatorias de vivienda protegida, de un mínimo del 30%, en las nuevas promociones residenciales; solicitar la declaración de zona de mercado residencial tensionado en la Generalitat Valenciana, para contener los precios del alquiler; y avanzar en la construcción de vivienda pública municipal, con inversiones propias y de otras administraciones. El objetivo es desplegar medidas para afrontar desde el ámbito municipal el reto de la vivienda, y ofrecer alternativas que permitan el acceso a una vivienda digna para todas las personas.

En palabras de Nico Calabuig, “en el último año, el precio de la vivienda ha subido un 23,1% en Ontinyent, y el alquiler se ha incrementado un 14,8% de media. Esta escalada de precios se suma a los incrementos de años anteriores, y unida a un parque de vivienda pública insuficiente, está provocando un fuerte tensionamiento del mercado en la ciudad, con precios de alquiler y compra inasumibles para muchas personas, y la proliferación de fórmulas abusivas como el alquiler de infraviviendas o infrahabitaciones. Ante este escenario, el Ayuntamiento de Ontinyent no puede mantenerse impasible ni buscar excusas. Tiene que activar medidas municipales para ofrecer posibilidades de futuro, fijar población y evitar expulsar a las personas y familias que quieren construir su proyecto vital en Ontinyent”. “Por eso, presentamos en el pleno municipal una moción con tres propuestas muy claras. La primera es establecer reservas obligatorias de vivienda pública protegida en las nuevas promociones residenciales, con un mínimo del 30%, para garantizar que el crecimiento urbanístico de Ontinyent también genere vivienda asequible. Pedimos que el acuerdo quede reflejado en la documentación normativa y cuente con los informes técnicos necesarios, para asegurar su aplicación real. La actual legislación valenciana hace posible que el ayuntamiento pueda incorporar reservas de vivienda protegida. Además, la propuesta también se alinea con la estrategia de Europa en materia de vivienda y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, ha explicado Calabuig.

El portavoz ha señalado que “también proponemos que el ayuntamiento solicite la declaración como ‘zona de mercado residencial tensionado’ a la Generalitat Valenciana, para contener el alquiler en la ciudad ante la subida continuada de precios. Ciudades como Dénia, Mislata, Sagunt, Paiporta, Sedaví o Gandia ya han hecho la petición. Es responsabilidad de la Generalitat Valenciana dar respuesta y cumplir con la legislación estatal, que incluye este instrumento. Además, abre la puerta a subvenciones estatales para vivienda pública. Por último, planteamos que el Ayuntamiento de Ontinyent estudie todas las fórmulas posibles para construir vivienda pública municipal. Entre ellas, destinar recursos propios, priorizar actuaciones de vivienda en programas de inversiones en los cuales se puede decidir el destino de los recursos, y presentar proyectos de vivienda pública a subvenciones y programas centrados en este ámbito”.

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“Las medidas que proponemos son perfectamente viables y realizables desde el ayuntamiento, y dependen de la voluntad política. Desde Compromís per Ontinyent tenemos claro que el acceso a una vivienda digna para todas las personas tiene que ser un eje estratégico de la gestión municipal. Esperamos contar con el voto favorable de toda la corporación, puesto que Ontinyent merece certezas y alternativas viables en materia de vivienda”, ha concluido Nico Calabuig.