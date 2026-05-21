Se declara un incendio forestal en el paraje natural del Salto de Chella
Se han movilizado brigadas, medios aéreos y efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Chella
Las fuentes oficial consultadas confirman que la evolución del siniestro es "buena"
Brigadas forestales y un medio aéreo han sido movilizados hoy para responder a un aviso de un incendio forestal localizado en la zona del Salto de Chella, un paraje natural ubicado en la población de la comarca de Navarrés. También se han movilizado efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.
Desde el Consorcio de Bomberos han confirmado que el incendio se ha declarado a las 11.34 en una zona de matorral y cañar: "En la zona trabajan un coordinador forestal del Consorcio, y dos unidades de bomberos forestales y un medio aéreo de la Generalitat. Evoluciona muy bien".
A su vez, las fuentes consultadas exponen que "la celeridad en la movilización de los efectivos, el hecho de que el viento haya soplado a favor y que se trate de una zona verdosa y húmeda con fuentes de agua cerca ha jugado a favor del dispositivo". De momento, se desconocen las causas que han originado el foco de las llamas.
Cabe recordar que hoy se ha decretado que el riesgo forestal es de nivel "alto" en las zonas de interior de la provincia de Valencia. Así, desde Emergencias recuerdan la necesidad de prevenir comportamientos que puedan ocasionar un suceso de este tipo, como dejar basura o residuos en la naturaleza o tirar colillas.
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