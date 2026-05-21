Educación garantiza los fondos necesarios para acabar las obras del paralizado Pla de la Mesquita de Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha emprendido un nuevo camino para desencallar y rematar las obras del centro de Educación Especial Pla de la Mesquita, que llevan casi tres años paralizadas como consecuencia del drástico incremento de los precios durante el transcurso de los trabajos y las discrepancias económicas con la constructora.

En paralelo al expediente que el consistorio ha abierto para rescindir el contrato con la adjudicataria Vito, la oficina técnica municipal ha recibido ya el encargo de actualizar el proyecto para calcular cuánto dinero hace falta para acabar la intervención, tomando como referencia los precios actuales del mercado.

Aunque, en función de las previsiones municipales, quedarían unos 4 millones de euros de inversión por ejecutar -de los 6 millones inicialmente consignados, a los que se sumó un modificado de 1 millón en 2024-, es muy probable que el remanente presupuestario asignado por la Conselleria de Educación a través del Pla Edificant no sea suficiente para completar la obra. Ante esta tesitura, uno de los posibles escenarios que se planteaba en el horizonte pasaba por reducir el proyecto en el caso de que la administración autonómica cerrara la puerta a ampliar la financiación requerida para terminar la actuación.

Sin embargo, esta solución ha quedado prácticamente descartada, puesto que la conselleria ha mostrado este jueves su disposición a autorizar un nuevo incremento de los fondos necesarios para el CEE Pla de la Mesquita, a través de una ampliación de la delegación de competencias concedida al ayuntamiento. Así se lo ha trasladado el director general de Infraestructuras Educativas de la Generalitat, José María Larena, al alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, en una reunión de la que el primer edil ha salido con buenas sensaciones.

La capital de la Costera no es ni mucho menos la única localidad valenciana con obras del Pla Edificant paralizadas por el incremento de costes, y para la conselleria es una prioridad aportar soluciones para desatascar proyectos que se encuentran en dicha situación, habilitando crédito extraordinario. "La conselleria garantiza los fondos que pudieran hacer falta para finalizar las obras. Es una buena noticia que nos da tranquilidad. Ahora no podemos escatimar y tenemos que presupuestar la cantidad que se necesita con los precios actuales", subraya Cerdà a preguntas de este diario.

Objetivo: retomar las obras cuanto antes

El consistorio trabaja con el objetivo de tener lista la valoración económica de los trabajos que restan por desplegar en el colegio antes de las vacaciones de agosto, con tal de poder licitar el remate de las obras (junto con la dirección técnica) en un tiempo razonable. Si todo sale bien, el alcalde aventura que a principios de 2027 podrían retomarse las mismas. Eso sí, Cerdà admite que hay muchos factores que tienen que encajar, y con los plazos de la administración nunca se sabe.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Xàtiva tiene que liquidar el contrato inicial con la constructora Vito y determinar la cantidad que se le tiene que abonar. La empresa ha presentado una reclamación por daños y perjuicios de 850.000 euros que está abocada a resolverse por vía judicial, puesto que no hay acuerdo amistoso entre las partes. La mercantil depositó una fianza de 300.000 euros cuando se adjudicó la actuación al plantear la oferta más baja.

Las obras comenzaron en mayo de 2022, en plena escalada bélica en Ucrania y con los costes de los materiales en proceso de dispararse. El presupuesto inicial del proyecto tomaba como referencia los desfasados precios de 2019. Al poco de comenzar los trabajos, llegaron los sobrecostes planteados por la adjudicataria. En verano de 2023, la intervención quedó interrumpida y, con posterioridad, se aprobó un modificado en 2024 que elevó en un millón de euros los fondos consignados. Pero las discrepancias económicas continuaron hasta que no ha habido otro remedio que rescindir el contrato.