Se incendia un piso en obras en el casco histórico de Xàtiva

Los primeros avisos de los vecinos han llegado sobre las ocho de la mañana. Un piso en obras ubicado en la calle Hermanos Terol -en el casco antiguo de Xàtiva- ha sido pasto de las llamas esta mañana. El Consorci de Bombers se ha movilizado para responder a los avisos. En los trabajos de extinción han participado efectivos de los parques de Alzira y Xàtiva y sargento de Alzira. También han acudido agentes de la Policía Local de Xàtiva y del Cuerpo Nacional de Policía.

Los vecinos han sido desalojados de sus casas por precaución y las principales hipótesis se centran en un posible fallo eléctrico, aunque aún no han sido aclaradas las causas de forma oficial. En el lugar de los hechos estaba el dueño del inmueble, que ha confirmado que se estaban realizando obras en el mismo. También se encontraban los trabajadores, que habrían sido los que han dado la voz de alarma.

Algunos de los bomberos movilizados por el incendio de Xàtiva. / PERALES IBORRA

"Yo he llamado al 112, cuando ha venido uno de los operarios chillando que había fuego. En ese piso llevan meses haciendo obras, no sabemos lo que ha pasado", ha comentado a Levante-EMV una de las residentes en la finca afectada. Los vecinos estaban en un corrillo esperando a poder entrar en sus viviendas.

Desde el Consorci de Bombers han confirmado que el incendio estaba extinguido y que la última fase del dispositivo era la realización de tareas de ventilación. La vivienda en la que se ha originado el fuego se ha visto gravemente afectada y el humo también habría pasado a otro piso colindante. No se han registrado daños personales.

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Se ha coordinado un amplio dispositivo de efectivos por el incendio registrado en un piso del casco antiguo de Xàtiva. / PERALES IBORRA

Un vecino ha captado lo ocurrido desde una perspectiva lejana, tal y como se puede ver en el vídeo compartido en redes sociales por la asociación Casc Antic Digne i Viu.