Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaEncuesta profesores Comunidad ValencianaUltimátum sindicato profesoresValencia Basket horarioMotorista fallecidoConcierto Estopa ValenciaFestivos Comunidad Valenciana
instagramlinkedin

Se incendia un piso en obras en el casco histórico de Xàtiva

La propiedad inmobiliaria se encuentra en la calle Hermanos Terol y han respondido a los avisos efectivos del Consorci de Bombers, la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía

Movilizan un amplio dispositivo tras un aviso por un incendio en el casco antiguo de Xàtiva

Movilizan un amplio dispositivo tras un aviso por un incendio en el casco antiguo de Xàtiva

Agustí Perales Iborra

José Luis G. Llagües

Xàtiva

Los primeros avisos de los vecinos han llegado sobre las ocho de la mañana. Un piso en obras ubicado en la calle Hermanos Terol -en el casco antiguo de Xàtiva- ha sido pasto de las llamas esta mañana. El Consorci de Bombers se ha movilizado para responder a los avisos. En los trabajos de extinción han participado efectivos de los parques de Alzira y Xàtiva y sargento de Alzira. También han acudido agentes de la Policía Local de Xàtiva y del Cuerpo Nacional de Policía.

Los vecinos han sido desalojados de sus casas por precaución y las principales hipótesis se centran en un posible fallo eléctrico, aunque aún no han sido aclaradas las causas de forma oficial. En el lugar de los hechos estaba el dueño del inmueble, que ha confirmado que se estaban realizando obras en el mismo. También se encontraban los trabajadores, que habrían sido los que han dado la voz de alarma.

Algunos de los bomberos movilizados por el incendio de Xàtiva.

Algunos de los bomberos movilizados por el incendio de Xàtiva. / PERALES IBORRA

"Yo he llamado al 112, cuando ha venido uno de los operarios chillando que había fuego. En ese piso llevan meses haciendo obras, no sabemos lo que ha pasado", ha comentado a Levante-EMV una de las residentes en la finca afectada. Los vecinos estaban en un corrillo esperando a poder entrar en sus viviendas.

Desde el Consorci de Bombers han confirmado que el incendio estaba extinguido y que la última fase del dispositivo era la realización de tareas de ventilación. La vivienda en la que se ha originado el fuego se ha visto gravemente afectada y el humo también habría pasado a otro piso colindante. No se han registrado daños personales.

Noticias relacionadas

Se ha coordinado un amplio dispositivo de efectivos por el incendio registrado en un piso del casco antiguo de Xàtiva.

Se ha coordinado un amplio dispositivo de efectivos por el incendio registrado en un piso del casco antiguo de Xàtiva. / PERALES IBORRA

Un vecino ha captado lo ocurrido desde una perspectiva lejana, tal y como se puede ver en el vídeo compartido en redes sociales por la asociación Casc Antic Digne i Viu.

Una de las bomberas que ha actuado en el incendio registrado en Xàtiva.

Una de las bomberas que ha actuado en el incendio registrado en Xàtiva. / PERALES IBORRA

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
  2. El puente más largo del calendario en la Comunitat Valenciana: confirmados los 4 días libres
  3. Siempre te llevaremos en el corazón': Cientos de motos rugen en la Pobla del Duc para homenajear a Raúl 'Panete', el motorista fallecido en el Genovés
  4. Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos
  5. Educación rompe la negociación a los 12 minutos ante el rechazo unánime de los sindicatos
  6. La huelga del profesorado valenciano llega a 'La Revuelta' y Mercedes Milá se pone el chaleco reivindicativo
  7. Unos 500 equipos directivos presentan en Conselleria una 'caja de deficiencias' con los problemas de sus colegios e institutos
  8. Educación da un ultimátum a los sindicatos para que acepten la subida de 200 euros y cerrar los paros

Se incendia un piso en obras en el casco histórico de Xàtiva

Se incendia un piso en obras en el casco histórico de Xàtiva

Movilizan un amplio dispositivo tras un aviso por un incendio en el casco antiguo de Xàtiva

Abortan un intento de ocupación en una vivienda del diseminado de Xàtiva

Abortan un intento de ocupación en una vivienda del diseminado de Xàtiva

La Trobada d'Escoles de la Costera más reivindicativa sigue adelante este sábado en Llocnou pese a la huelga docente

La Trobada d'Escoles de la Costera más reivindicativa sigue adelante este sábado en Llocnou pese a la huelga docente

Podio para la Escola del CC Ontinyent en las pruebas de Benferri y Sueca

Podio para la Escola del CC Ontinyent en las pruebas de Benferri y Sueca

A la venta "la casa del Roig": una finca decimonónica que perteneció a la nobleza en la Font de la Figuera

A la venta "la casa del Roig": una finca decimonónica que perteneció a la nobleza en la Font de la Figuera

El servicio de Anatomía Patológica del hospital de Xàtiva, al borde del colapso con más de 2.500 diagnósticos pendientes

El servicio de Anatomía Patológica del hospital de Xàtiva, al borde del colapso con más de 2.500 diagnósticos pendientes

Benissuera tendrá una tienda de alimentación tras 20 años sin el servicio

Tracking Pixel Contents