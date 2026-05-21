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Navarrés acoge una feria de empleo para conectar talento y oportunidades en el medio rural

La FVMP impulsa "La Canal Emplea 2026" el próximo 28 de mayo, en una jornada que reunirá a empresas, entidades y personas demandantes de trabajo

Feria de empleo celebrada en el CCX de Xàtiva, el año pasado.

Feria de empleo celebrada en el CCX de Xàtiva, el año pasado. / Perales Iborra

Lluis Cebriá

Navarrés

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en colaboración con Labora, el Ayuntamiento de Navarrés y la Mancomunidad de La Canal de Navarrés, celebrará el próximo jueves 28 de mayo la Feria de Empleo “La Canal Emplea 2026”, una iniciativa destinada a fomentar nuevas oportunidades laborales y dinamizar el territorio.

Cartel de la feria de empleo prevista en la Canal de Navarrés.

Cartel de la feria de empleo prevista en la Canal de Navarrés. / Levante-EMV

La jornada tendrá lugar de 9:00 a 14:00 horas en Navarrés y reunirá a empresas, entidades y personas demandantes de empleo de la comarca y de municipios vecinos, consolidándose como un punto de encuentro entre el tejido empresarial y la ciudadanía. Con esta iniciativa, la FVMP continúa reforzando su compromiso con el desarrollo económico y social de las zonas rurales, acercando recursos de empleo, formación y orientación laboral a la población y favoreciendo el contacto directo entre empresas y personas trabajadoras.

La comarca de La Canal de Navarrés, caracterizada por su importante valor natural y paisajístico, mantiene una economía tradicionalmente vinculada a la agricultura y la ganadería, aunque sectores como la industria, los servicios y el turismo rural han ganado protagonismo en los últimos años. En este contexto, la feria nace también como una herramienta para hacer frente a retos como la despoblación y la falta de oportunidades para la juventud.

Durante la jornada, las personas asistentes podrán consultar ofertas de empleo activas, entregar currículums y participar en entrevistas y procesos de selección en distintos ámbitos profesionales. Además, el evento contará con espacios dedicados a la orientación laboral, el emprendimiento y la formación, con asesoramiento personalizado para mejorar la empleabilidad.

Entre las empresas y entidades participantes destacan compañías de sectores como el comercio, la hostelería, la atención sociosanitaria, la construcción, la industria cerámica, la alimentación o los recursos humanos, entre ellas Decathlon, Adecco, Colisée, REMAX, Lácteos Romar, Gastro Lago o Inserta Empleo, entre otras.

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La Canal Emplea 2026” forma parte del programa de acciones que la FVMP desarrolla junto a Labora para impulsar el empleo y fortalecer las oportunidades en los municipios de la Comunitat Valenciana, especialmente en el ámbito rural.

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