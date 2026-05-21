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Podio para la Escola del CC Ontinyent en las pruebas de Benferri y Sueca

Los ciclistas más pequeños logran primeros puestos en la carrera de la Copa d’Alacant BTT y en la prueba federada de la localidad de la Ribera Baixa

Ciclistas de la Escola del CC Ontinyent en una de las pruebas del pasado fin de semana.

Ciclistas de la Escola del CC Ontinyent en una de las pruebas del pasado fin de semana. / Club Ciclista Ontinyent

Lluis Cebriá

Ontinyent

La Escola de Ciclisme del Club Ciclista Ontinyent subió al podio en las pruebas del pasado fin de semana celebradas en Benferri y en Sueca.

Ciclistas del CC Ontinyent en la prueba de Copa d'Alacant.

Ciclistas del CC Ontinyent en la prueba de Copa d'Alacant. / Club Ciclista Ontinyent

Los corredores del club ontinyentí participaron el pasado domingo en una nueva prueba de la Copa d’Alacant BTT que tuvo lugar en Benferri, en uno de los circuitos más exigentes. Kendall López aprovechó un recorrido muy favorables a sus características para demostrar su gran forma física y alzarse con la victoria en la categoría promesa femenina de segundo año. Quim Blasco, por su parte, tuvo que afrontar un trazado muy largo, lo que le obligó a esforzarse al máximo para finalizar en quinta posición en promesa de segundo año. También destacó la actuación de Pau Blasco, que sorprendió por su alto ritmo de competición y por la confianza en las bajadas, acabando en el puesto 17 de la categoría promesa de primer año.

Un ciclista del CC Ontinyent durante una de las pruebas del pasado fin de semana.

Un ciclista del CC Ontinyent durante una de las pruebas del pasado fin de semana. / Club Ciclista Ontinyent

El Club Ciclista Ontinyent ha valorado “muy positivamente la participación y la evolución de los jóvenes corredores en una de las pruebas más duras del calendario”.

Por otra parte, la Escola Ciclista del CC Ontinyent sigue destacando en las competiciones federadas con una gran participación en la cita federada disputada en Sueca. Los corredores del club consiguieron resultados destacados, confirmando el buen trabajo que se realiza en la preparación deportiva y en la formación de los más jóvenes.

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Una ciclista del CC Ontinyent en el podio.

Una ciclista del CC Ontinyent en el podio. / Club Ciclista Ontinyent

Miguel Mullor quedó primero, Pulgarín fue segundo y Vera Mollà y Kendall López lograron el tercer puesto. El club ontinyentí “valora especialmente el esfuerzo y la dedicación que realizan cada semana tanto los deportistas como sus familias, pieza fundamental para que los más jóvenes puedan continuar practicando ciclismo y compitiendo al máximo nivel autonómico”. Subrayan que la Escola Ciclista Ontinyent “continúa consolidándose como una referencia del ciclismo base, apostando por los valores del deporte, el compañerismo y la formación deportiva y personal de sus corredores y corredoras”. El CC Ontinyent ha felicitado a los deportistas por los resultados conseguidos y los anima a “seguir trabajando con la misma ilusión y compromiso durante la temporada”.

Un corredor del CC Ontinyent en el podio.

Un corredor del CC Ontinyent en el podio. / Club Ciclista Ontinyent

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