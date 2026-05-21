Roban más de 600 metros de cable de la vía pública en l’Alcúdia de Crespins
El acto vandálico ha tenido lugar en la calle Vicente Asensi y el consistorio trabaja en la reposición del servicio de alumbrado público
Roban más de 600 metros de cable de la vía pública en l’Alcúdia de Crespins. La sustracción del cableado de la red eléctrica pública se ha producido en la calle Vicente Asensi de la localidad de la Costera, según han informado el alcalde, Javier Sicluna, que hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para encontrar al autor o autores del robo. La calle Vicente Asensi es una vía de una zona de urbanización nueva, donde se encuentra el colegio público CEIP La Sènia y la Casa de la Música.
El acto vandálico ha sido denunciado este jueves por el Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins, que ha anunciado que desde la Policía Local y la empresa de mantenimiento de electricidad ya se está trabajando en la reposición del servicio de alumbrado público. Sicluna pide que “si cualquier vecino ha podido ver algo o sospeche de algún vehículo extraño, se ponga por favor en contacto con la Policía Local”.
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