El servicio de Anatomía Patológica del hospital de Xàtiva, al borde del colapso con más de 2.500 diagnósticos pendientes

Los patólogos son los notarios de la Medicina. Los diagnósticos de estos especialistas que se encargan del análisis morfológico y molecular de células, tejidos y órganos son una pieza clave en el engranaje de la atención sanitaria porque de ellos depende el tratamiento que se aplica a la enfermedad de cada paciente. Sus resultados resultan también fundamentales en la lucha contra el cáncer.

Hasta no hace mucho, el servicio de Anatomía Patológica del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, con base en el hospital Lluís Alcanyís, era un referente en la Comunitat Valenciana por su elevado grado de eficiencia: la unidad conseguía dar salida en un plazo de tres días hasta el 80% de las biopsias recibidas. Este indicador, sin embargo, ha caído abruptamente hasta situarse en el 4,78% el mes pasado. A fecha de este miércoles, el área acumulaba más de 2.500 muestras pendientes de informar, entre biopsias y citologías, mientras la lista de espera no deja de crecer. Hay pacientes que llevan desde enero esperando un diagnóstico.

En consecuencia, el tiempo de respuesta de informe de las biopsias se ha disparado hasta los 18 días, cuando la media recomendada por distintas Sociedades Científicas se sitúa en 5-7 días como máximo; considerándose la media de >10 días como indicativo de déficit estructural, que si es prolongado en el tiempo puede afectar a la seguridad del paciente y a la calidad de la asistencia. La sobrecarga del personal y la pérdida de capacidad para atender la demanda existente han conducido al jefe de la unidad de Anatomía Patológica del hospital de Xàtiva, Pascual Meseguer, a lanzar una llamada de socorro. "El servicio podría colapsar en pocos meses si no se hace nada", advierte.

Meseguer se ha decidido a hacer pública la situación límite que atraviesa la unidad después de que el equipo se haya sentido señalado a raíz de una respuesta parlamentaria -de la que se hizo eco Levante-EMV- en la que la Conselleria de Sanidad incluyó a Anatomía Patológica entre los servicios del Departamento de salud Xàtiva-Ontinyent que han derivado pruebas a la sanidad privada en los últimos cinco años. Una información de la que el responsable del área no tiene ninguna constancia. "Desde nuestro conocimiento y nuestros datos, no hemos externalizado nada. Todo lo que ha entrado se ha diagnosticado en nuestro servicio. Si la conselleria maneja otros datos lo tendría que aclarar", indica.

Meseguer habla con conocimiento de causa. Lleva trabajando en la unidad desde 1992. En estos 34 años, cuenta, el servicio ha ido poco a poco siendo "deficitario" en personal. Actualmente, la plantilla está formada por cinco patólogos, seis técnicos y dos administrativos. A lo largo de tres décadas, el personal solo se ha reforzado con un nuevo patólogo recientemente a pesar de que la carga de trabajo prácticamente se ha cuadruplicado y hay mucha más complejidad con los diagnósticos.

Reducción de peonadas

Pese a ello, la unidad solía ser una de las más eficientes a la hora de proporcionar una rápida respuesta a los diagnósticos, sin apenas lista de espera. Una virtud fundamental para una actividad que se encarga de dar apoyo al resto de servicios: sus dictámenes dan paso al tratamiento de los pacientes con enfermedades. Todo esto, según indican desde el servicio, "gracias a que las distintas direcciones siempre han mostrado sensibilidad por este déficit y han procurado los recursos necesarios". Sin embargo, a principios de año, la administración redujo drásticamente los módulos de refuerzo vespertino en Anatomía Patológica (lo que antiguamente se conocía como 'peonadas'): si anteriormente había asignadas hasta 12 tardes al mes de trabajo extra por patólogo (a razón de 4 horas por tarde) ahora se ha pasado a realizar 2 tardes al mes.

Esta es la razón por la cual el servicio, pese a que sigue trabajando a destajo, ha llegado a acumular más de 2.500 muestras por informar (una cifra que se ha doblado desde marzo, cuando se contabilizaban un millar) y que haya pacientes que llevan prácticamente seis meses sin poder ser diagnosticados. "Estamos priorizando cánceres y casos urgentes, pero el resto de pacientes con otras enfermedades también tienen derecho a tener su diagnóstico", subraya Meseguer.

Por otra parte, los médicos que dependen de ese diagnóstico para atender a sus pacientes requieren información constantemente, como es lógico. "Ahora mismo trabajabamos de una forma poco eficiente, porque está todo el día sonando el teléfono y cada vez que atendemos una llamada perdemos 15 minutos buscando la muestra y atendiendo la petición que nos hacen. Muchas veces los facultativos nos llaman con el paciente ya en la consulta o incluso a veces han tenido que posponerla porque no hemos podido hacer el diagnóstico a tiempo", indica el jefe de servicio. La demora de Anatomía Patológica repercute negativamente prácticamente en todos los servicios del área sanitaria: también hay altas de pacientes en el hospital que se tienen que retrasar porque el resultado del último examen anatomopatológico no llega o hay casos cuyo tratamiento no puede abordarse en el Comité de Tumores, que se reúne semanalmente.

La situación ha llegado al inusual punto de que incluso los propios pacientes han comenzado a llamar a la unidad para reclamar por el tiempo que llevan esperando sus resultados.

Búsqueda de soluciones

Meseguer ha mantenido reuniones con la dirección del hospital y la Conselleria de Sanidad en busca de soluciones. De momento, sigue a la espera y asegura que cualquier medida que pueda contribuir a aliviar la sobrecarga será bienvenida. "Nos han reducido mucho las peonadas y ahora somos uno de los servicios de Anatomía Patológica que más lista de espera tiene en la Comunitat Valenciana. Prácticamente, todos los hospitales valencianos tienen el mismo problema, pero a nosotros nos ha aumentado más rápidamente la demora porque ya éramos muy deficitarios en personal y al quitarnos el recurso de las tardes, lo hemos notado más", ahonda el profesional, que se muestra muy preocupado porque considera que en unos meses "podríamos colapsar".

Meseguer lamenta la paradoja de que, aunque hasta ahora no habían necesitado derivar pruebas a la privada, quizás ahora esta sí parece que se abra como una opción, muy a su pesar, si no se ponen los recursos necesarios. "El servicio está preparado para poder quitar la lista de espera: solamente necesitamos los recursos para hacerlo. En el pasado hemos demostrado lo eficientes que somos. Nuestro objetivo es garantizar los diagnósticos en un tiempo adecuado", defiende el patólogo.

El servicio de Anatomía Patológica del hospital de Xàtiva recibió el año pasado 24.300 biopsias y unas 7.000 citologías. Para cumplir los estándares de calidad, la la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) recomienda una ratio de unas 2.700-3.000 biopsias anuales por patólogo. Los cinco especialistas del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent atienden el equivalente a 8 patólogos.