La Trobada d'Escoles de la Costera más reivindicativa sigue adelante este sábado en Llocnou pese a la huelga docente

La Coordinadora d'Escoles en Valencià la Costera, el CEIP Sanchis Guarner y el Ayuntamiento de Llocnou d'en Fenollet han decidido continuar adelante con la celebración de la XXIV Trobada d'Escoles de la Costera, prevista para este sábado en Llocnou d'en Fenollet tras suspenderse hace unas semanas por las lluvias.

A pesar de que la huelga docente continúa convocada, la entrega de los Premis Sambori será el 30 dede mayo, con varios premiados en la comarca. Desde Escola Valenciana subrayan que podría haber "problemas de infraestructura en mesas y sillas" si se aplaza nuevamente el encuentro de la Costera. "La Coordinadora d'Escoles en Valencià la Costera, el CEIP Sanchis Guarner y el Ayuntamiento de Llocnou d'en Fenollet el Encuentro adelante el día 23 están por seguir adelante con la Trobada", indican. La entidad quiere convertir el encuentro de la Costera "en un acto reivindicativo por la escuela publica, de calidad y en valenciano".

Tanto Escola Valenciana como la Coordinadora muestran su respaldo a la huelga docente, por lo que se muestran "muy satisfechos" de que la XXIV Trobada d'Escoles de la Costera "sea muy reivindicativa y por una Escuela pública de calidad y en valenciano". "Venid con vuestras camisetas, con los eslogans y pedidlo muy fuerte, que lo sepan todas y todos. El pasacalle tiene que ser un clamor para pedir la escuela que queremos , nuestra escuela", apostillan.

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El encuentro tomará la zona de la Avenida Blasco Ibáñez y 9 d'Octubre, junto a la escuela Sanchis Guarner y el polideportivo. El pasacalle comenzará en la Plaza Velázquez y concluirá en la calle Jaume I, donde estará instalado el escenario en el que se realizarán los parlamentos.