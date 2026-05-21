La Trobada d'Escoles de la Costera más reivindicativa sigue adelante este sábado en Llocnou pese a la huelga docente
La Coordinadora d'Escoles en Valencià quiere convertir el acto en un "clamor" por la escuela pública
La Coordinadora d'Escoles en Valencià la Costera, el CEIP Sanchis Guarner y el Ayuntamiento de Llocnou d'en Fenollet han decidido continuar adelante con la celebración de la XXIV Trobada d'Escoles de la Costera, prevista para este sábado en Llocnou d'en Fenollet tras suspenderse hace unas semanas por las lluvias.
A pesar de que la huelga docente continúa convocada, la entrega de los Premis Sambori será el 30 dede mayo, con varios premiados en la comarca. Desde Escola Valenciana subrayan que podría haber "problemas de infraestructura en mesas y sillas" si se aplaza nuevamente el encuentro de la Costera. "La Coordinadora d'Escoles en Valencià la Costera, el CEIP Sanchis Guarner y el Ayuntamiento de Llocnou d'en Fenollet el Encuentro adelante el día 23 están por seguir adelante con la Trobada", indican. La entidad quiere convertir el encuentro de la Costera "en un acto reivindicativo por la escuela publica, de calidad y en valenciano".
Tanto Escola Valenciana como la Coordinadora muestran su respaldo a la huelga docente, por lo que se muestran "muy satisfechos" de que la XXIV Trobada d'Escoles de la Costera "sea muy reivindicativa y por una Escuela pública de calidad y en valenciano". "Venid con vuestras camisetas, con los eslogans y pedidlo muy fuerte, que lo sepan todas y todos. El pasacalle tiene que ser un clamor para pedir la escuela que queremos , nuestra escuela", apostillan.
El encuentro tomará la zona de la Avenida Blasco Ibáñez y 9 d'Octubre, junto a la escuela Sanchis Guarner y el polideportivo. El pasacalle comenzará en la Plaza Velázquez y concluirá en la calle Jaume I, donde estará instalado el escenario en el que se realizarán los parlamentos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
- El puente más largo del calendario en la Comunitat Valenciana: confirmados los 4 días libres
- Siempre te llevaremos en el corazón': Cientos de motos rugen en la Pobla del Duc para homenajear a Raúl 'Panete', el motorista fallecido en el Genovés
- Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos
- Educación rompe la negociación a los 12 minutos ante el rechazo unánime de los sindicatos
- La huelga del profesorado valenciano llega a 'La Revuelta' y Mercedes Milá se pone el chaleco reivindicativo
- Unos 500 equipos directivos presentan en Conselleria una 'caja de deficiencias' con los problemas de sus colegios e institutos
- Educación da un ultimátum a los sindicatos para que acepten la subida de 200 euros y cerrar los paros