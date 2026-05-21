A la venta "la casa del Roig": una finca decimonónica que perteneció a la nobleza en la Font de la Figuera
La propiedad, construida entre los años 20 y 30, cuenta con un patio de 700 m2 y más de 50 hectáreas de cultivo cerealista
Es algo que ocurre, en ocasiones, con las propiedades inmobiliarias que arrastran una notable historia. Se difuminan en herencias y, a veces, salen al mercado y es difícil encontrar un comprador. Así ocurre en la actualidad con la conocida como "Casa del Roig" en la Font de la Figuera. Se trata de una impresionante finca que ha tenido varios dueños a lo largo de la historia y está siendo promocionada en portales inmobiliarios especializados como un posible "hotel con bodega" u "hotel boutique".
Las fuentes locales consultadas exponen que la casa fue construida entre las décadas de los años 20 y 30 del pasado siglo XX. Ocupa un total de 1.800 metros cuadrados y fue manufacturada con materiales nobles: "Otra propiedad se habría derrumbado tras años sin uso".
También destacan su patio de 700 m2 para la doma de caballos y la amplia extensión de los campos de cultivo que la circundan, con más de 50 hectáreas y centrados actualmente en la producción del cereal.
Las mismas fuentes exponen que las tierras en las que se encuentra la masía pertenecía al marquesado y fueron heredadas por un hijastro, conocido como "Don Frutos": "Él fue quién decidió construir la mansión, siendo una de las más ostentosas de la época y con materiales de primera, la estructura es metálica, por ejemplo". Al parecer, el proyecto lo llevó a la ruina y la casa fue adquirida por el empresario Salvador Amorós, que diversificó los cultivos con viñas, almendros y olivar. Guillermo Soler, un militar de marina, fue el siguiente titular, hasta que la propiedad pasó a manos de la familia valenciana Pons, especializada en la producción de vino.
En la actualidad, los campos siguen siendo labrados. Aunque sus actuales dueños quieren vender la propiedad. Cuenta con ocho dormitorios, seis baños, lo que ilustra lo imponente de la construcción.
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