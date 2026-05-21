Xàtiva, epicentro del fútbol base: llega la International Motion Cup con 40 equipos y más de 700 jugadores

Xàtiva se convertirá este fin de semana en el epicentro del fútbol base con la celebración de la International Motion Cup, un torneo que reunirá a 40 equipos, más de 700 jugadores y cerca de 2.500 espectadores durante tres días de competición en la ciudad.

La presentación oficial del torneo ha corrido a cargo del concejal de Deportes de Xàtiva, Vicent Lluch, y del director de la International Motion Cup, Miguel Ángel Gandia, quienes han destacado la importancia de un evento que combina deporte, turismo y promoción de la ciudad.

«Desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestra apuesta por seguir atrayendo grandes eventos deportivos que contribuyan a posicionar la ciudad como referente del turismo deportivo y del fútbol base», ha expresado el concejal de Deportes, Vicent Lluch.

Por su parte, el director del torneo, Miguel Ángel Gandia, ha manifestado que «volvemos al origen, donde comenzó todo. Llevamos cinco años realizando este evento en Xàtiva y el Ayuntamiento siempre ha apostado por contribuir a que vengan los mejores equipos tanto del panorama nacional como internacional».

La competición, centrada en la categoría U-11 (alevín de segundo año), contará con la participación de algunas de las principales canteras del fútbol nacional e internacional, con equipos como el FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid, Sevilla FC, Villarreal CF, Valencia CF o Levante UD, entre otros. También estarán presentes los dos equipos de la ciudad, tanto el Ciutat de Xàtiva como el Inter Xàtiva; y está prevista la participación de equipos de países como Alemania, Francia o Italia.

Intensa programación

Los partidos se disputarán en diferentes instalaciones deportivas de Xàtiva, como La Murta, Paquito Coloma y la Ciutat de l’Esport, con una intensa programación desde el viernes hasta el domingo. El torneo incluirá una fase de grupos de todos contra todos, donde los ocho mejores equipos pasarán directamente a la fase final y se disputarán unos dieciseisavos de final entre los equipos clasificados de la posición 9 a la 24. El domingo tendrán lugar las eliminatorias finales y, además, durante todo el torneo también están previstas actividades paralelas para jugadores, familias y aficionados.

Además del impacto deportivo, tal y como se ha explicado en la rueda de prensa, la Motion Cup también generará un importante movimiento económico y turístico en la ciudad, con la llegada de cientos de familias y visitantes. La organización ha preparado diferentes servicios y espacios para los asistentes, incluyendo zonas de ocio, restauración y retransmisiones en directo de los partidos principales.

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El precio para acceder durante los tres días será de 10 euros, y los menores de 18 años tendrán entrada gratuita. La final tendrá lugar el domingo a las 13:30 horas, y habrá premios a la mejor afición, el mejor cuerpo técnico, el mejor jugador, el máximo goleador y el mejor portero.