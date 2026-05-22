Un accidente con una persona excarcelada dificulta la circulación por la A35
El incidente está causando el desvío de vehículos hacia la A7 y varios kilómetros de retenciones
El conductor ha sido transferido a medios sanitarios tras el espectacular vuelco
Un accidente de circulación registrado entre los kilómetros 40 a 44 de la A35 -a su paso por Xàtiva- ha ocasionado fuertes retenciones y el desvío de vehículos a la A7. En la información aportada a tiempo real que se puede consultar en la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT) se confirma que el incidente ha causado el cierre de los tres carriles de circulación, además del desvío de vehículos dada las grandes retenciones de tráfico generadas.
La información proporcionada por la DGT apunta que el accidente ha provocado el corte total de la A-35 a su paso por Xàtiva en sentido hacia València. Se han generado varios kilómetros de retenciones. El vehículo implicado, de color negro, habría dado una vuelta de campana y habría quedado totalmente invertido por la calzada. De momento, se desconocen las causas por las que el conductor ha perdido el control del turismo.
Desde el Consorcio de Bomberos han confirmado que el siniestro vial se ha producido a las 9:43 horas de la mañana y han actuado tres dotaciones de bomberos de los parques de Xàtiva y Ontinyent y sargento de Alzira: "Han excarcelado a una persona y la han transferido a medios sanitarios".
De momento, no se ha confirmado el estado de la persona que ha sido excarcelada tras verse implicada en el accidente de tráfico.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.
- Valldigna Verda extrae conclusiones alentadoras en el río Vaca: Elevada presencia de peces autóctonos y baja afección de especies invasoras
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
- El puente más largo del calendario en la Comunitat Valenciana: confirmados los 4 días libres
- Pérez Llorca, a las familias y los directores: “Algo estaremos haciendo mal las dos partes si no somos capaces de ponernos de acuerdo”
- Echa el freno: nuevos radares fijos en la ciudad de València
- El casco histórico de Patraix reclama una intervención urgente tras la caída de tres viviendas centenarias
- El guardia civil de Dolores mató a su mujer y a su hijo de un tiro en la cabeza mientras dormían
- La huelga educativa entra en su noveno día con el dialógo roto tras una reunión fugaz de solo 12 minutos