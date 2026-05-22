Un accidente con una persona excarcelada dificulta la circulación por la A35

Un accidente de circulación registrado entre los kilómetros 40 a 44 de la A35 -a su paso por Xàtiva- ha ocasionado fuertes retenciones y el desvío de vehículos a la A7. En la información aportada a tiempo real que se puede consultar en la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT) se confirma que el incidente ha causado el cierre de los tres carriles de circulación, además del desvío de vehículos dada las grandes retenciones de tráfico generadas.

La información proporcionada por la DGT apunta que el accidente ha provocado el corte total de la A-35 a su paso por Xàtiva en sentido hacia València. Se han generado varios kilómetros de retenciones. El vehículo implicado, de color negro, habría dado una vuelta de campana y habría quedado totalmente invertido por la calzada. De momento, se desconocen las causas por las que el conductor ha perdido el control del turismo.

Desde el Consorcio de Bomberos han confirmado que el siniestro vial se ha producido a las 9:43 horas de la mañana y han actuado tres dotaciones de bomberos de los parques de Xàtiva y Ontinyent y sargento de Alzira: "Han excarcelado a una persona y la han transferido a medios sanitarios".

De momento, no se ha confirmado el estado de la persona que ha sido excarcelada tras verse implicada en el accidente de tráfico.

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