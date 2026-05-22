Àlex Roca, deportista con parálisis cerebral, ofrecerá una charla en Xàtiva

Àlex Roca, deportista con parálisis cerebral, ofrecerá una charla en el Gran Teatre de Xàtiva. El acto, organizado por Aspromivise, tendrá lugar el próximo 27 de mayo a las 19 horas. La conferencia girará en torno a una frase que ya da a entender de quién se trata: “Con mi ejemplo quiero demostrar que los límites se los pone uno mismo”. Àlex es el primer deportista con más de un 76% de discapacidad que ha conseguido acabar una maratón, además de diferentes retos deportivos que ha conseguido. Buena carta de presentación para escucharlo y aprender de su mensaje, manifiestan desde Aspromivise.

Cartel de la conferencia de Àlex Roca en Xàtiva. / Levante-EMV

La presencia de Àlex Roca en Xàtiva se ha vinculado con la carrera popular de Aspromivise. Hace dos semanas que la entidad de la Costera aplazó su carrera popular por cuestiones climatológicas. Dos semanas que han hecho reflexionar y al mismo tiempo crecer a una entidad que tiene como espejo un objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Para llevar este objetivo a término, muchas son las iniciativas que realiza, teniendo la visibilidad como una guía donde agarrarse para mostrar su vertiente educativa. “Educar en la diversidad es una cuestión de prioridad”, expresan. Muchas iniciativas como la propia carrera, las exhibiciones por centros educativos y deportivos, visitas escolares. Pero este año, con la mayoría de edad de la carrera y ahora, coincidiendo con la del próximo jueves día 28, Aspromivise organizará un evento en Xàtiva que “a buen seguro se recordará durante tiempo”, la charla de Àlex Roca.

La maratón en la que participó Àlex se celebró en Barcelona el 20 de marzo de 2023 y el deportista catalán corría con el dorsal 1005. Para vincular este atleta a la carrera de Aspromivise, desde aquel momento todas las corredoras y corredores lo hacen con el dorsal 1005 “como reconocimiento y agradecimiento a un deportista que continuamente está dando contenido para hacer una sociedad más justa”, explican desde Aspromivise. “El 1005 ya forma parte de la carrera de Aspromivise. Con él los centros educativos tienen una guía para buscar qué representa y extraer los valores que una frase como ‘el límite te lo pones tú’, puede suponer”.

Con todo esto, Àlex Roca estará en el Gran Teatre de Xàtiva el próximo miércoles día 27 de mayo con el cartel de agotadas las entradas. “Juntar a una persona que le da gas a la vida con una entidad como Aspromivise, que de momento está buscando sus límites, es una combinación perfecta para crear un ambiente en el que las emociones hagan reflexionar. Cuando hay emociones, el crecimiento personal es evidente y si además lo juntas con un mensaje educativo los frutos pueden ser inmejorables”, comentaba Marta Córdoba.

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