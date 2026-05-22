El Ayuntamiento de Xàtiva se reúne con los sindicatos tras amenazar con movilizaciones por el retraso de la RPT

El PP de Xàtiva ha desvelado un correo interno del pasado martes por la mañana en el que los representantes sindicales del ayuntamiento mostraban su "malestar, indignación y preocupación" y llegaban incluso a plantear posibles movilizaciones ante el retraso de la reforma global de la Relación de Puestos de trabajo (RPT), el instrumento que ordena las condiciones laborales de la plantilla y planifica los recursos laborales.

En dicha comunicación, se indicaba que desde el 11 de enero tan solo se habían celebrado dos reuniones para "abordar una cuestión fundamental para el presente y el futuro de la plantilla municipal", a tiempo que se acusaba al gobierno local de "dar largas" y se echaba en falta "una voluntad clara de afrontar este proceso como merece".

El duro escrito ha sido aireado este viernes por los populares, que han calificado de "irresponsable" la "forma de gobernar" el consistorio.

Un reproche que ha motivado la respuesta de la regidora de Régimen Interior. Lena Baraza ha resaltado que el mismo martes se convocó una reunión con los sindicatos para "aclarar" las cuestiones que estos planteaban y calendarizar el trabajo negociador de cara a la aprobación de la nueva RPT. Baraza afea a los populares que hayan "cogido y hecho público un correo de los sindicatos que ellos mismos decidieron no sacar a la prensa", por lo que considera que "no tienen ni voz propia, ni capacidad de análisis, ni de reflexión".

"Lo que más grave me parece es que la información de la reunión del martes con los sindicatos la facilité yo ayer mismo a la comisión (en la que está representada el PP). Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Que se enteran tan poco en base a la información que yo les he dado que han ido a intentar meter baza a ver si podían traer un rédito político de alguna información, aunque ya fuera desfasada?", se pregunta.

Por su parte, el PP Xàtiva se ha apoyado en el escrito de los sindicatos para acusar al alcalde de "abandonar la gestión municipal y dejar que los conflictos internos se enquisten incluso con sus propios trabajadores, mientras parece más preocupado por mantener una estrategia permanente de confrontación partidista". "Si el propio Ayuntamiento no es capaz ni siquiera de ordenar su propia casa, difícilmente puede atender como merece los problemas de Xàtiva", indican en una nota de prensa. Los populares consideran "especialmente grave que sean los propios representantes de los trabajadores quienes denuncien públicamente falta de respeto institucional, reuniones improductivas, retrasos constantes y ausencia de planificación, llegando incluso a advertir de posibles movilizaciones si no se corrige esta situación".

“Cuando hasta tus propios trabajadores denuncian bloqueo, falta de diálogo y ausencia de dirección, el problema ya no es un relato político. El problema es de gestión, de liderazgo y de prioridades", apostillan.

"Dejaron una plantilla totalmete desorganizada"

A juicio de la regidora de Régimen Interior, en cambio, el comunicado del PP "es un ejercicio de hipocresía y un desconocimiento absoluto del funcionamiento del Ayuntamiento". "Precisamente ellos que dejaron el Ayuntamiento de Xàtiva con una plantilla totalmente desorganizada y con 105 personas incorporadas sin proceso de selección. ¿Y ahora de verdad que pretenden dar lecciones de gestión de personal? Si precisamente la situación que tenemos nosotros es consecuencia de los 20 años que han estado sin incorporar a la gente de manera regular y de manera transparente", indica Lena Baraza, que recuerda que desde el año 2015 el consistorio ha estado año tras año "incorporando, regularizando, estabilizando, porque al final todos estos procesos se han de hacer de manera correcta, con transparencia y con garantías".

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En la comunicación de los sindicatos del ayuntamiento, estos llegaban a indicar que "el equipo de gobierno, antes de salir a apoyar a las reivindicaciones de docentes y sanitarios, tendría que empezar para apoyar a sus propios trabajadores y trabajadoras". "No es coherente mostrar sensibilidad hacia los conflictos laborales otros colectivos mientras se desatienden, se demoran o se ignoran las reivindicaciones legítimas de la plantilla municipal", apuntaban, antes de la reunión mantenida el martes en el marco del proceso de diálogo entablado por el gobierno municipal.