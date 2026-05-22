Conduce de forma negligente con su patinete, se cae y acaba denunciado en Ontinyent

Los patinetes hace tiempo que forman parte del paisaje urbano de las ciudades. Aunque las administraciones públicas han endurecido normativa en previsión de reducir los accidentes en los que se ven implicados estos vehículos, lo cierto es que estas situaciones se suceden. Si los conductores no toman las medidas de seguridad apropiadas se puede ocasionar un incidente de graves consecuencias. Y si no siguen las normas de la Dirección General de Tráfico (DGT) y otras administraciones pueden acabar siendo multados.

Así ocurrió ayer, jueves 21 de mayo pasadas las siete y cuarto de la tarde, en la Avenida Daniel. Un agente de la Policía Local de la capital de la Vall d'Albaida observó con el conductor de un patinete "circulaba de forma negligente entre los turismos y acabó cayendo al suelo".

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El agente también habló con una testigo de los hechos. Así, una patrulla de la Policía Local se personó en el lugar tras recibir el pertinente aviso. Los agentes solicitaron asistencia sanitaria porque el conductor del patinete sufrió un golpe en el codo, además de hinchazón. El conductor del patinete fue trasladado a un centro sanitario. A su vez, también se le impuso una denuncia de 100 euros por conducir de forma negligente, que fue cobrada en el acto porque no acreditó la residencia en España.