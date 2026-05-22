La diputación busca un inmueble de 1.000 m2 por medio millón de euros para su oficina comarcal en Ontinyent

La Diputación de Valencia ha emprendido la búsqueda de un inmueble en Ontinyent para alojar su nueva oficina comarcal, que dará servicio a los casi 89.000 habitantes de los 34 municipios de la Vall d'Albaida, con el objetivo de poner en marcha un modelo más descentralizado y próximo a la ciudadanía.

El pliego de condiciones técnicas del concurso que la corporación provincial ha hecho público este jueves describe las características mínimas que debería cumplir el espacio, a partir del informe de necesidades emitido por la Vicepresidencia primera y de las conclusiones de un estudio de mercado que analiza ocho propiedades a modo de muestra en la localidad.

El precio base que está dispuesta a pagar la diputación por la adquisición del local es de 449 euros/metro cuadrado. Teniendo en cuenta que la superficie prevista para el inmueble debería rondar los 1.105 m2 para dar cabida a todos los servicios previstos, el presupuesto máximo de la compraventa se ha fijado en 496.178 euros.

Las oficinas se han diseñado para albergar cuatro zonas que deberían contar con una reserva de espacio para posibles ampliaciones futuras. La primera hará la función de Oficina de Gestión Tributaria, con sus dependencias necesarias. La segunda será la Oficina Comarcal propiamente dicha, dotada con unos 25 técnicos y administrativos con despachos, sala de reuniones, aseos accesibles, un almacén y un archivo. La tercera zona estará reservada para actos institucionales, reuniones y actividades formativas, mientras que la cuarta zona acogerá otro tipo de servicios por determinar, pudiendo incluso alojar en un futuro al personal administrativo del parque de bomberos de Ontinyent, según expone el programa de necesidades.

Lo ideal sería que el espacio estuviera situado en planta baja, en un único nivel, aunque se permite que pueda desarrollarse en altura (planta baja y un altillo, entresuelo o dos plantas), siempre que se cumplan o puedan cumplirse las condiciones de accesibilidad que exige la normativa.

Otro de los requisitos es que el local deberá situarse en las proximidades tanto del Ayuntamiento de Ontinyent como de algún aparcamiento público gratuito, con tal de facilitar el acceso a los usuarios, al personal de la administración de distintos municipios y a los cargos públicos. El pliego recomienda una distancia máxima de 500 metros lineales de recorrido, entre el inmueble, el edificio consistorial y el área de estacionamiento. Igualmente, se plantean dos accesos diferenciados: uno para el personal y otro para el público general.

El estudio de mercado desplegado reconoce que, actualmente, la oferta de inmuebles en Ontinyent que puedan satisfacer todas las condiciones establecidas en el pliego es "prácticamente inexistente". No obstante, se han examinado ocho locales y oficinas a la venta en distintos portales inmobiliarios con unas dimensiones de entre 350 y 1.480 m2 de superficie y en un entorno relativamente cercano al emplazamiento deseado, en la zona centro o en el ámbito de Sant Josep. El precio promedio de estas propiedades ronda los 449 €/m2. El plazo para que los posibles interesados puedan presentar sus ofertas culmina el 18 de junio.

Descentralización y cercanía

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Oficinas Comarcales de Asistencia a los Municipios, una iniciativa que la vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, defiende con el propósito de descentralizar la institución y convertirla en una herramienta "útil, abierta y presente en todo el territorio". Una de las misiones de las oficinas comarcales es asegurar que la asistencia técnica y jurídica llegue de manera eficaz a cada rincón de la provincia.

"La descentralización es una cuestión de justicia territorial, especialmente para los municipios del interior. Las oficinas comarcales permiten acercar servicios esenciales de la Diputació en el territorio y adaptarlos a la realidad de los ayuntamientos más pequeños, que a menudo no disponen de medios propios suficientes", destacó Enguix cuando anunció la puesta en marcha del servicio.

Algunas de la funciones principales de la nueva oficina en Ontinyent serán las de asistencia técnica, asesoramiento jurídico y económico y el fomento del desarrollo socioeconómico (cómo acceder a subvenciones, fondos europeos, innovación o iniciativas para luchar contra la despoblación). Para ello, la oficina contará en un inicio con seis arquitectos y tres arquitectos técnicos, dos ingenieros industriales y un ingeniero técnico industrial; dos técnicos de la administración general A1 para asesoramiento jurídico; un técnico de gestión A2; y un AAG C1 para funciones de contabilidad; para el desarrollo económico habrá dos técnicos de gestión A2; y, por último, en el área de gestión administrativa de apoyo estarán tres AAG, dos de ellos centrados en la gestión administrativa de la función de asesoramiento jurídico y el tercero centrado en el apoyo general.

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Desde la Diputació de València señalan que todas estas funciones se podrán ampliar en el futuro en ámbitos más sociales, transversales o de atención a la ciudadanía, en función de las necesidades de los municipios y la coordinación con otros servicios provinciales.