La Diputación destina 4,1 millones a la Vall d’Albaida, la Costera y la Canal para hacer frente a catástrofes como la dana

Bombas de achique, hidrantes, grupos electrógenos, vías de evacuación, sistemas de alerta o mejoras en barrancos y redes hidráulicas. Estas son algunas de las actuaciones que podrán desarrollar los municipios valencianos gracias al programa de ayudas para la prevención de catástrofes naturales impulsado por la Diputació de València, dotado con cerca de 20 millones de euros, de los cuales algo más de cuatro se repartirán entre los municipios de la Vall d’Albaida, la Costera y la Canal de Navarrés.

Por comarcas, la Vall d’Albaida tiene asignados 2.236.887 euros que llegarán a los 34 municipios de la comarca. Las ayudas podrán destinarse a inversión o gasto corriente y oscilan entre los 125.000 euros de Ontinyent y los 56.000 euros que corresponden a Pinet, Carrícola y Sempere. Además de la revisión o creación, en caso de no existir, de planes de prevención ante catástrofes naturales, los ayuntamientos de la comarca han solicitado otras mejoras en espacios urbanos, sistemas de drenaje y refuerzo de infraestructuras sensibles, así como la adquisición de tractores, todoterrenos y otros vehículos pesados.

En la vecina comarca de la Costera, los 19 municipios que la forman se repartirán 1.333.663 euros, con cantidades que oscilan entre los 123.000 euros de Xàtiva y los 56.000 euros de Estubeny y Torrella. La mayor parte de la inversión se destinará a actuaciones de carácter estructural y de inversión, mientras que otra parte de las ayudas cubrirá gastos corrientes vinculados a trabajos preventivos y mejora de recursos municipales. La Canal de Navarrés, por su parte, cuenta con 537.884 euros para sus ocho municipios, con cantidades que van desde los 75.000 euros de Enguera hasta los 57.000 de Millares.

La importancia de la prevención

La convocatoria, aprobada esta semana por la Junta de Gobierno provincial, permitirá financiar actuaciones en 261 municipios y entidades locales menores de la provincia con el objetivo de mejorar la preparación y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia derivadas de fenómenos extremos. Entre los municipios que han presentado actuaciones, la gran mayoría, hay localidades de todas las comarcas, tanto grandes ciudades como pueblos del interior especialmente expuestos a riesgos forestales o episodios meteorológicos severos.

El presidente, Vicent Mompó, explica que el mecanismo empleado “es similar al del Fondo de Cooperación Municipal, una herramienta muy eficaz para los ayuntamientos que permite agilidad en las tramitaciones y elegir el destino de la ayuda en función de cada municipio”. La esencia del nuevo plan provincial “es la misma que tienen todos los planes y actuaciones de esta Diputación, que no es otra que estar muy cerca de los ayuntamientos para conocer sus necesidades y aportarles los recursos que solicitan, en especial a los pueblos más pequeños que son los que más dependen de la Diputación”.

Por su parte, el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, destaca que la prevención “no es un concepto abstracto, sino actuaciones concretas que ayudan a los ayuntamientos a responder mejor ante situaciones de riesgo y a minimizar sus consecuencias”. En este sentido, el responsable provinciall subraya que “muchos municipios necesitan reforzar recursos básicos para actuar en los primeros momentos de una emergencia, especialmente en episodios relacionados con lluvias intensas, incendios o incidencias que afectan a servicios esenciales”.

Las solicitudes presentadas por los ayuntamientos reflejan una amplia diversidad de actuaciones repartidas por toda la provincia. Entre ellas figuran la adquisición de bombas de achique y grupos electrógenos para garantizar el funcionamiento de servicios municipales durante emergencias; instalación y mejora de hidrantes; adecuación y señalización de vías de evacuación; limpieza preventiva y acondicionamiento de barrancos; actuaciones sobre infraestructuras hidráulicas; trabajos de prevención de incendios; así como sistemas de alerta y equipamiento para Protección Civil.

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Mascarell remarca que “la realidad climática obliga a las administraciones a trabajar con una visión preventiva y coordinada con los ayuntamientos”, y añade que las ayudas “permitirán acometer actuaciones que, aunque a veces pasan desapercibidas, son fundamentales para mejorar la seguridad y la capacidad de reacción ante una emergencia”. La convocatoria contempla un anticipo del 85% de la ayuda concedida para facilitar que los ayuntamientos puedan ejecutar las actuaciones con mayor rapidez.