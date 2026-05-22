La escuela infantil de Anna recuperará el aula de 2 a 3 años el próximo curso
Por la matriculación de cada niño en la nueva unidad se abonará una cuota de 20 euros mensuales para "mantener un equilibrio con el aula existente en el colegio público", que actualmente es gratuita
El ayuntamiento también ha modificado la tasa de la escuela infantil para consolidar la gratuidad de las unidades de 0 a 2 años
En una sesión plenaria extraordinaria, el Ayuntamiento de Anna ha aprobado este jueves la modificación de la tasa de la Escuela Pública Infantil Municipal, una medida que permitirá consolidar la gratuidad de las unidades de 0 a 2 años y recuperar, de cara al próximo curso escolar, el aula de 2 a 3 años dentro de la propia escuela infantil municipal.
Con esta decisión, el consistorio da respuesta a una demanda histórica de numerosas familias del municipio que, durante los últimos años, habían solicitado que esta unidad volviera a integrarse en la escuela infantil.
El alcalde de Anna, Miguel Marín, ha explicado que “los padres llevan pidiéndonos varios años que vuelva a la escuela infantil y, puesto que la del colegio va a continuar, no podíamos no escuchar a tantas familias que nos lo demandaban. Hemos escuchado, valorado, atendido y finalmente llevado a pleno esta incorporación”.
Marín ha destacado además que esta medida no supondrá un incremento del gasto presupuestario municipal, ya que “existe consignación económica para una plaza más en esta escuela infantil que actualmente no se está cubriendo, por lo que la incorporación de esta unidad es viable sin necesidad de modificar la partida presupuestaria”.
El alcalde también ha anunciado que, mediante decreto de alcaldía, se establecerá un número mínimo de alumnado necesario para que esta nueva unidad pueda ponerse en marcha definitivamente el próximo curso.
En cuanto al coste para las familias, el alumnado de esta aula de 2 a 3 años abonará una cuota de 20 euros mensuales. Según ha explicado el primer edil, esta decisión responde a la voluntad del Ayuntamiento de mantener un equilibrio con el aula existente en el colegio público, que actualmente es gratuita.
"Creemos en la libertad de las familias"
“No queremos perjudicar una opción frente a otra. Creemos en la libertad de las familias para decidir dónde quieren escolarizar a sus hijos e hijas y es nuestra responsabilidad escucharles, atenderles y, cuando es posible, ejecutar aquello que nos solicitan”, ha señalado Marín.
Durante el mismo pleno extraordinario también se aprobó la Agenda Urbana de Anna, un documento estratégico que marcará las líneas de actuación y desarrollo del municipio durante los próximos años en ámbitos clave como el medio ambiente, las infraestructuras, la movilidad, la vivienda, el envejecimiento activo, la sostenibilidad o la planificación urbana.
Desde el Ayuntamiento se considera que esta Agenda Urbana supondrá una herramienta fundamental para orientar el crecimiento de Anna hacia un modelo más sostenible, accesible y adaptado a los retos de futuro.
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