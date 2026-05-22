La figura de Emilia Pardo Bazán vehicula un proyecto transformador con estudiantes de Bachillerato de Xàtiva

La Biblioteca Municipal de Xàtiva acogió el pasado jueves la inauguración del proyecto artístico y literario “mujeres reales de la A a la Z”, realizado por el equipo de investigación Loqui Aude del IES Josep de Ribera, candidato a los premios Sapiencia 2026, y que está integrado por las alumnas de Segundo de Bachiller: Silvia Alonso, Daniela Bernabeu, Paula Chaquet, Carmen García y Miriam Giner, tutorizadas por las profesoras: Laura Martínez y Ana Belén Pina

El proyecto utiliza como objeto de estudio diez de los cuentos más famosos publicados por Emilia Pardo Bazán, que hoy son obras de obligado estudio para la PAU, donde se analiza el poder transformador del periodismo de opinión, y que fue presentado hace dos meses a los premios Sapiencia, organizados por la Generalitat Valenciana, para fomentar vocaciones y el pensamiento crítico entre alumnos de secundaria, bachiller y formación profesional. Su presentación se acompañó de un cartel elaborado expresamente para la ocasión, por la diseñadora gráfica Patricia Bolinches. El acto consistió en una tertulia literaria dedicada a analizar el feminismo a través de las vidas e ideas de la escritora Emilia Pardo Bazán, buscando paralelismos con referentes más cercanos, como la activista setabense, Artemina Botella Terol. Actuó como cicerone, Laura Martínez, con el acompañamiento musical de Neus Cauzaurang.

Ana Belén Pina resumió la biografía de Emilia Pardo Bazán, insistiendo en los valores feministas de movimiento por la defensa de la igualdad entre hombre y mujer, y su irrupción literaria en un mundo masculino, en parte reaccionario, a las cosas que denunciaba en su obra la cuestión palpitante, lo que le costó su matrimonio. Fue precursora en la denuncia de la violencia de género, a la que puso nombre, creando una nueva palabra, mujericidio. Su espejo en Xàtiva, fue Artemina Botella. El profesor Salva Català se encargó de analizar los paralelismos biográficos entre la escritora setabense con la que compartió su ascendencia burguesa y su faceta periodística, en la que defendía los derechos de las mujeres. Ella introdujo en la capital de la Costera el feminismo como movimiento de igualdad, nacido de la Liga para el Progreso de la Mujer, y escribió con los seudónimos de María Luisa y Violeta, para despertar la conciencia de los derechos femeninos, llegando a fundar la primera agrupación feminista de la ciudad, y siendo la primera mujer de Xàtiva, con representación política institucional.

Capacidad analítica y pensamiento crítico

Ambas intervenciones se intercalaron con la voz de la filóloga y experta en audiolibros, Andrea Benito Roca, que dio lectura a tres historias breves y sorprendentes, amenizadas por el violín de Sandra Benito. Para acabar, los integrantes del proyecto, dieron lectura a sus artículos de opinión, en los que reflexionaban con pensamiento crítico sobre temas de actualidad, como el de la huelga de profesores, entre otros temas, utilizando como referente, la labor periodística de Emilia Pardo y Artemina Botella, que utilizaban el periodismo para tratar cuestiones palpitantes de interés general.

Dio fe su profesora, Laura Martínez, que aquellos miembros de la llamada Generación Z, las habían redactado en clase sin ayuda de la I.A, demostrando la errónea identificación de ellos, como una generación pasota, de nativos digitales, sin interés por “cuestiones palpitantes” de su entorno, y que habían demostrado con sus escritos, una gran capacidad analítica y de desarrollo del pensamiento crítico.

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Se presentó también la exposición en la Sala principal de la Biblioteca, de las 27 obras realizadas por artistas de Segundo de Bachiller, que han dibujado escenas de cuentos de Emilia Pardo Bazán, y que se complementará con la posibilidad de escuchar audiocuentos de la escritora, publicados en formato podcast en las cuentas de Instagram y Facebook de l’IES Josep de Ribera.