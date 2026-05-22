El guitarrista de Castelló de Rugat Ausiàs Parejo debuta en Rusia con una de las mejores orquestas del mundo

Ausiàs Parejo debutará en Rusia con la "Fantasía para un gentilhombre" de Joaquín Rodrigo, junto con la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, dirigida por Stepan Armasar, en un concierto con la formación sinfónica más antigua de Rusia, fundada en 1882 y considerada de las mejores orquestas del mundo, en el Grand Hall of the St. Petersburg State Academic Philharmonia el lunes 25.

El guitarrista oriundo en Castelló de Rugat, de 20 años, ha ganado 40 primeros premios en concursos nacionales e internacionales y está considerado como uno de los intérpretes más brillantes y prometedores de su generación. En esta ocasión, abordará la exigente obra en el 125º aniversario del nacimiento del reconocido compositor de Sagunt en el marco del 29º International Festival Musical Olympus; y rendirá homenaje a Manuel de Falla en un recital en el Centro Español de San Petersburgo el día 27.

El intérprete tocará en San Petersburgo la obra de Rodrigo, tras hacerlo recientemente en Plovdiv (Bulgaria) para rendirle homenaje después de una exitosa gira por Japón en la que ha ofrecido un total de ocho recitales, interpretar junto con la Orquesta Sinfónica Radiotelevisión Española (RTVE) el Concierto de Aranjuez del compositor valenciano en marzo, un concierto que emitió el programa Los conciertos de La 2 de TVE el 26 de abril, y que está disponible en RTVE Play hasta el 26 de mayo; y ser nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica de los Latin Grammy 2025 por su disco Brouwer, Erena and Others: Guitar Works.

Parejo, en un momento de la actuación con la Orquesta de València en Les Arts. / Live Music Valencia

Rodrigo compuso "Fantasía para un gentilhombre" en 1954 a petición de Andrés Segovia, a quien se la dedicó y que la interpretó en su estreno con la San Francisco Symphony, dirigida por Enrique Jordá, en el War Memorial Opera House de San Francisco (California, EE UU) el 5 de marzo de 1958. Este concierto para guitarra y orquesta es el segundo más popular del autor después del Concierto de Aranjuez, la obra española más internacional, interpretada, grabada y conocida, y con la que la guitarra alcanzó el máximo reconocimiento en las salas de conciertos.

La Fantasía está compuesta por cuatro movimientos, Villano y Ricercare, Españoleta y Fanfare de la Caballería de Nápoles, Danza de las hachas y Canario, basados en seis danzas cortas para guitarra solista del compositor y guitarrista turolense Gaspar Sanz (1640-1710), tomadas de su obra Instrucción de música sobre la guitarra española.

El festival, que se realiza en colaboración con la Filarmónica Académica Dmitri Dmítrievich Shostakóvich de San Petersburgo del 25 al 31 de mayo, reunirá a ganadores de prestigiosos concursos internacionales. El director ruso Stepan Armasar, primer premio del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta Arturo Toscanini de Parma (Italia) en 2025, dirigirá el primer concierto que se iniciará con la obra ¡Viva el Olimpo! Obertura de la celebración de Andrei Petrov; Parejo afrontará la obra de Rodrigo como ganador del Concorso Internazionale di Chitarra Classica Michele Pittaluga (Italia, 2025).

El barítono coreano Sam Park, primer premio del Concurso Internacional de Música ARD de Múnich (Alemania, 2024) interpretará cuatro arias de las óperas Così fan tutte de Mozart, La dama de picas de Chaikovski, de la opereta Gasparone de Millöcker y Andrea Chénier de Giordano. Para finalizar, el pianista ruso Alexander Kashpurin, primer premio del Concurso Internacional de Piano Liszt de Utrecht (Países Bajos, 2026) afrontará Amanecer sobre el río Moscova de Músorgski y el Concierto para piano número 3 de Rajmáninov.

Homenaje a Falla

El guitarrista ofrecerá también un concierto con el programa Homenaje a Manuel de Falla en el Centro Español de San Petersburgo el miércoles 27. El repertorio traza un diálogo entre su obra y la profunda huella que dejó en compositores de distintas generaciones. A través de piezas dedicadas explícitamente al maestro gaditano o inspiradas en su lenguaje, el concierto explorará su universo estético: el ritmo, el color, la raíz popular y la modernidad.

Los conciertos de Parejo proponen una lectura original del legado de Falla a través de la guitarra, instrumento emblemático de la cultura española, incluyendo obras que rinden homenaje al compositor o que dialogan estéticamente con su universo sonoro. La propuesta combina la difusión del patrimonio musical español, una interpretación musical de alto nivel y la creación contemporánea.

El programa incluirá Danzas españolas de Gaspar Sanz (1640-1710), Suite Homenajes de Vicente Asencio (1908-1979), Invocación y Danza de Joaquín Rodrigo (1901-1999), Estudio sobre un tema de Thalberg y La Cartagenera de Francisco Tárrega (1852-1909) y una selección de El amor brujo de Manuel de Falla (1876-1946), asimismo interpretará junto con el Coro del Centro Español de San Petersburgo algunas obras como El Vito de Federico García Lorca.

Las obras de Sanz y Falla han sido transcritas por Parejo para el programa que brindará, pero el eje del repertorio es la transcripción original de El amor brujo que ofrece una lectura personal y fiel al espíritu del autor, trasladando a la guitarra la fuerza expresiva y el carácter evocador de una de sus piezas más emblemáticas en la que fusiona folclore andaluz, gitano y música popular.

La versión resulta especialmente natural, ya que la gestualidad del instrumento conecta con el carácter rítmico, percutivo y expresivo de la obra. El trabajo destaca por su sensibilidad y rigor musical y respeta la esencia dramática y sonora de la partitura original, explorando con inteligencia las posibilidades tímbricas y técnicas del instrumento. El resultado es una lectura coherente y expresiva que permite redescubrir esta reconocida obra desde una perspectiva íntima y renovada.

Nominado en los Latin Grammy

El disco Brouwer, Erena and Others: Guitar Works de Parejo fue nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica de los Latin Grammy. Publicado por el reconocido sello discográfico Naxos dentro de su Laureate Guitar Series y con la producción y dirección artística de José Luis Ruiz del Puerto y la Fundación Alhambra Guitarras, fue grabado tras ganar, dos años antes, el prestigioso Concurso Internacional de Guitarra Alhambra, convirtiéndose en el primer intérprete que lo conseguía con sólo 16 años.

La crítica ha elogiado el disco del guitarrista que califica de “grabación magistral, tanto musical como técnicamente”, con un programa “excelente”, ejecutado por “uno de los guitarristas clásicos más importantes del siglo” y al que hay que “agradecerle su extraordinario trabajo”. En este sentido, el reconocido compositor Lorenzo Palomo, que presidió el jurado del XV Concurso Internacional de Guitarra Alhambra, remarcaba que “el primer premio se lo ha llevado un joven que ha fascinado al jurado y al público por su técnica y su madurez interpretativa. Una nueva estrella acaba de nacer en el fascinante mundo de la guitarra”.

Este es el segundo trabajo de Parejo y su primera grabación en solitario tras el álbum Con tanta tenerezza (Classical World Guitar 2018) a dúo con el guitarrista Rubén Parejo, su padre, y junto al reconocido vibrafonista de jazz latino y exdirector de Berklee College of Music de Valencia, Víctor Mendoza, y el guitarrista Ximo Tébar, una de las grandes figuras del jazz.

Gran sensibilidad artística

Ausiàs Parejo (Castelló de Rugat, Valencia 2006) ha ganado el Concurso Internacional de Guitarra Alhambra (2022), el Tokyo International Guitar Competition (2024) y el Concorso Internazionale di Chitarra Classica Michele Pittaluga (2025). También ha recibido el primer premio del Concurso Juventudes Musicales de España, el Certamen de Jóvenes Solistas de la Generalitat Valenciana y el Spain Guitar Music Competition de Japón. Ha obtenido el segundo premio en el prestigioso Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicàssim (2025) y en el Certamen Internacional de Guitarra Andrés Segovia (2022). En 2024 fue distinguido con el premio La Razón CV por su destacada trayectoria artística, entre otros galardones.

Su formación rigurosa, combinada con una gran sensibilidad artística, le permite abordar un extenso repertorio, que le ha llevado a ofrecer conciertos en Estados Unidos, Japón, China, México y numerosos países de Europa. Ha actuado en relevantes salas y auditorios como el Palau de la Música de Valencia, Palau de Les Arts, el Ongakudo de Ishikawa (Japón), el Auditori de Castelló, el United Palace de Nueva York o el Shanghai Concert Hall (China).

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El intérprete ha sido invitado en festivales y concursos de guitarra como concertista, jurado y para impartir masterclass. Como solista ha colaborado con agrupaciones como la Orquestra de València, Orquesta Sinfónica Radiotelevisión Española (RTVE), Orchestra Ensemble Kanazawa, solistas NHK Symphony Orchestra de Tokio, Orquesta Sinfónica de Plovdiv (Bulgaria), la Filarmónica de Málaga o la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana... bajo la batuta de Alexander Liebreich, Cristóbal Soler, Pablo Marqués, Henrik Schaefer, Jaume Santonja, Salvador Vázquez o Pablo Rus.