Un incendio forestal en Rugat obliga a desalojar a una veintena de personas de un camping

Un incendio forestal declarado en Rugat torno a las 14 horas de este viernes ha obligado a desalojar preventivamente a una veintena de personas que se encontraban en un camping ubicado en las inmediaciones, a modo de precaución y como consecuencia de la columna de humo que se ha generado. A las 14.46 horas, el Consorcio Provincial de Bomberos ha dado el fuego por estabilizado dada su evolución positiva, por lo que se ha disipado el peligro inicial.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias, tras recibir el aviso en un principio se han movilizado un medio aéreo, dos unidades y dos autobombas de los bomberos forestales de la Generalitat, un coordinador forestal y una unidad de prevención de incendios forestales, junto con tres dotaciones de bomberos, dos brigadas forestales y un técnico forestal.

Con posterioridad, Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales por la cercanía del fuego con elementos habitables, al originarse en el barranco que hay detrás del camping. Además, se han movilizado nuevos medios terrestres y aéreos hasta la zona para tratar de controlar el incendio.

"No hay riesgo para el camping"

El alcalde de Rugat, Jordi Escrivà, ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Al filo de las 15 horas, la información que manejaba el primer edil era que el incendio se encontraba cerca de ser controlado, tal como luego han confirmado los bomberos. Escrivà subraya que en ningún momento ha habido riesgo alguno para el camping y que el mismo se ha desalojado por precaución, debido al humo. Se baraja que el origen del fuego podría ser alguna quema agrícola, aunque esta hipótesis tiene que investigarse.

Noticias relacionadas

El alcalde de Rugat también remarca que las brigadas forestales coordinaron en abril una importante actuación de prevención de incendios en la zona, cerca del camping, eliminando cañas y vegetación.