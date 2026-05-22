El incendio de un piso destapa una obra ilegal en el casco antiguo de Xàtiva

Ocurrió ayer, sobre las ocho de la mañana, en un piso del casco antiguo de Xàtiva en el que se estaban llevando a cabo unas obras. Un incendio arrasó la vivienda, que quedó gravemente afectada por las llamas. No se registraron daños personales, pero sí graves desperfectos materiales.

La principal hipótesis que se maneja es un cortocircuito por alguna manipulación del sistema eléctrico de la vivienda. La residencia está enclavada en la calle Hermanos Terol, a una tercera altura. Una comprobación realizada después por la Policía Local de Xàtiva permitió confirmar que no se había solicitado una licencia de obras previa a la reforma. Así lo confirmaron ayer desde el consistorio de la capital de la Costera tras preguntas de Levante-EMV, exponiendo que los primeros indicios apuntan a que "el diferencial podría haber sido puenteado".

Las imágenes compartidas por el Consorci de Bombers atestiguan que el siniestro afectó a todo el piso y se podría haber originado en el comedor. El humo generado se habría extendido a una vivienda colindante, aunque las llamas solo habrían afectado al piso original.

Los testimonios de los vecinos recopilados por este periódico apuntan a que fueron los residentes de los pisos los que dieron la voz de alarma, tras ser avisados por los trabajadores. Se coordinó un amplio dispositivo, con presencia de bomberos, Policía Local de Xàtiva y Policía Nacional. En los trabajos de extinción participaron efectivos de los parques de bomberos Alzira y Xàtiva. Y hasta la zona acudieron patrullas de la Policía Local de Xàtiva y del Cuerpo Nacional de Policía.

Los vecinos fueron desalojados de sus casas por precaución y tuvieron que esperar a que los bomberos finalizaran los trabajos de ventilación. Los residentes confirmaron que las obras se estaban realizando "desde hace meses".

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