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El libro de Alberola sobre Raimon llena la Casa de la Cultura de Xàtiva

El autor da a conocer "Raimon. Aquest jo que jo soc", en una conversación con el escritor y periodista Paco Cerdà que se ha intercalado con la actuación de Botifarra

Presentación del libro "Raimon. Aquest jo que jo soc" del autor Miquel Alberola y presentado por el periodista Paco Cerdà

Presentación del libro "Raimon. Aquest jo que jo soc" del autor Miquel Alberola y presentado por el periodista Paco Cerdà

Agustí Perales Iborra

Lluis Cebriá

Xàtiva

La Casa de la Cultura de Xàtiva se ha llenado este viernes por la tarde en la presentación del libro «Raimon. Aquest jo que jo soc», de Miquel Alberola. En el acto, el autor ha conversado con el escritor y periodista Paco Cerdà sobre la figura del cantautor setabense y la edición del libro.

Actuación de Pep Gimeno &quot;Botifarra&quot; en la presentación del libro de Miquel Alberola sobre Raimon.

Actuación de Pep Gimeno "Botifarra" en la presentación del libro de Miquel Alberola sobre Raimon. / Perales Iborra

El acto ha comenzado con una breve exposición sobre el libro y la colaboración municipal a cargo de la editorial, Ara Llibre. Tras ello, ha comenzado la charla entre Alberola y Cerdà. La conversación se ha intercalado con varias actuaciones musicales, entre ellas la del cantaor de Xàtiva Pep Gimeno «Botifarra», que, acompañado de un guitarrista ha interpretado «Jo vinc d’un silenci», una de las canciones más emblemáticas de Raimon. Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, la primera teniente de alcalde, Amor Amorós, y los regidores Ignacio Reig, Alfred Boluda, Pedro Aldavero y Susana Gomar. El público ha llenado el salón noble de la Casa de la Cultura, donde, al cierre de esta edición, el acto continuaba.

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