Mercado de la vivienda
Se oferta casa de alquiler social en Cerdà por solo 175 euros al mes: estos son los requisitos
Los jóvenes, las familias con ingresos inferiores a 21.000 euros al año y menores en edad escolar a su cargo y las personas en situación de vulnerabilidad tienen prioridad para acceder al primero de los inmuebles municipales en salir concurso, recién rehabilitado y con 119 metros cuadrados de superficie
El Ayuntamiento de Cerdà ha abierto la convocatoria para optar a la primera de las viviendas municipales recientemente rehabilitadas que esta localidad de 370 habitantes de la Costera tiene previsto sacar al mercado en régimen de alquiler social.
El importe mensual que se pide por el arrendamiento del domicilio se ha fijado en la cuantía de 175 euros mensuales, una auténtica ganga en el negro panorama inmobiliario actual teniendo en cuenta que la superficie construida de la casa asciende a 119 metros cuadrados distribuidos en dos plantas con comedor-salón abierto a la cocina, baño y trastero en la planta baja; dos dormitorios en la planta baja, un baño y una terraza interior.
Eso sí, cualquier persona no puede optar al alquiler social. Aunque no es necesario estar empadronado en Cerdà, el pliego de condiciones técnicas del concurso establece una serie de requisitos para poder acceder a la vivienda. En primer lugar, únicamente podrán convertirse en beneficiarios aquellas unidades de convivencia que cuenten con unos ingresos de entre 4.200 y 21.000 euros anuales y que no dispongan de ningún otro inmueble residencial en propiedad.
Prioridad: jóvenes y familias con menores a escolarizar
El Ayuntamiento de Cerdà valorará especialmente las candidaturas presentadas por jóvenes y familias con menores (de hasta 4 miembros) o que viven situaciones de vulnerabilidad. Tener niños y escolarizarlos en el Colegio Rural Agrupado (CRA) la Costereta del municipio granjeará puntos adicionales.
Los interesados en presentar su solicitud deberán rellenar un formulario con sus datos recientemente publicado en la web municipal del consistorio, unido a una declaración responsable que asegure la veracidad de la información transmitida. El plazo para registrar las peticiones ante la administración local es de 15 días a partir de hoy, tras la publicación de la convocatoria por cauces oficiales este jueves.
Las bases del concurso determinan una baremación en función de los ingresos, la vulnerabilidad u otras casuísticas tenidas en cuenta a la hora de valorar las solicitudes. Desde el consistorio destacan que el proyecto está concebido "para ayudar a construir futuro en Cerdà", combatiendo la despoblación.
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