Ontinyent rinde homenaje a Elvira Lindo

Ontinyent rindió homenaje el pasado jueves 21 de mayo a la escritora y periodista Elvira Lindo con la entrega del galardón honorífico “Ontinyent Negre 2026”, dentro del acto central de la XI edición del ciclo de cine y novela negra de la ciudad. El Centro Cultural Caixó acogió una cita que reunió numerosas personas amantes de la literatura y la cultura, así como representantes del tejido asociativo y cultural local.

El acto, presentado por Natxo Úbeda, incluyó una conversación entre la autora y el periodista Santiago Sanchis, en la cual se repasó la trayectoria literaria de Lindo, marcada por su capacidad para conectar con diferentes generaciones de lectoras y lectores a través de obras como “Manolito Gafotas”, “Una palabra tuya”, “A corazón abierto” o la reciente “Don de gentes”. La escritora acudió a Ontinyent acompañada por su pareja, el también escritor y académico de la R.A.E. Antonio Muñoz Molina. Al acto también asistieron regidoras y regidores de la corporación municipal.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacaba que “es un privilegio para Ontinyent contar con figuras de primer nivel como Elvira Lindo, que con su presencia contribuyen a consolidar la ciudad como un referente cultural y literario”. Borrell incidía en qué “Ontinyent Negre es una propuesta plenamente consolidada después de once ediciones, gracias al trabajo constante de las entidades organizadoras y al apoyo institucional que permite continuar ofreciendo una programación cultural de calidad como esta”. El regidor también agradecía la implicación del Cine Club Utiye, el Club de Lectura de Ontinyent y el resto de entidades y personas colaboradoras “por hacer posible un ciclo que cada año atrae público y autores de gran nivel y que contribuye a dinamizar la vida cultural de la ciudad”. En este sentido, recordaba que el Ayuntamiento de Ontinyent ha reforzado este año el apoyo municipal a las actividades del Cine Club Utiye, aumentando la subvención destinada a la entidad, otorgada por pública concurrencia, y que ha pasado de 10.700 a 13.356 euros.

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