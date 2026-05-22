Xàtiva licita el suministro de infraestructuras de la Fira del Bestiar para las dos próximas ediciones
El contrato, con un importe de 232.734 euros, incluirá el montaje de carpas, gradas, arena para la pista de doma y el tiro y arrastre, y boxes y corrales para los caballos
Xàtiva avanza en las contrataciones para la Fira d’Agost y acaba de abrir el proceso para el suministro de las infraestructuras de la Fira del Bestiar, la feria ganadera que dio origen a la tradicional Fira de Xàtiva y que abre la celebración el día 14 de agosto por la mañana en el aparcamiento del pabellón de voleibol, recinto donde se celebra este acto en los últimos años. El consistorio ha licitado el contrato por un importe de 232.734 euros para las dos próximas ediciones de la fiesta setabenses, la Fira de 2026 y de 2027.
Las empresas adjudicatarias tendrán que suministrar, en régimen de arrendamiento, cuatro carpas de gran formato y diferentes dimensiones para cubrir las zonas donde se realizan las exhibiciones hípicas, el tiro y arrastre y las zonas de descanso y alimentación de los animales; así como también una carpa tipo jaima para el bar y otras siete carpas tipo jaima, algo más pequeñas, para instalaciones complementarias. Para la Fira del Bestiar también se instalarán tres gradas (con asientos y respaldos individuales) en el interior de las carpas para que los espectadores puedan ver las exhibiciones de la pista de doma y de tiro y arrastre. Además, se dotará una cama de arena de 10 centímetros de espesor bajo la carpa destinada a la pista de doma, en una superficie de 60 por 20 metros, según detalla el pliego de prescripciones técnicas. Otras infraestructuras a suministrar serán los boxes portátiles para caballos, un total de 53, 46 de ellos sin cubierta y 7 con cubierta de lona; y 38 corrales para caballos.
Las empresas asumirán los costes del suministro durante 6 días al año, incluyendo el transporte, montaje y desmontaje, mano de obra, maquinaria y herramientas necesarias. En cuanto a las carpas, el arrendamiento será por un plazo de 10 días al año.
El contrato se ha licitado en tres lotes. El primero abarcará el suministro, montaje y desmontaje de carpas, gradas y arena para la Fira del Bestiar. El segundo lote incluirá el suministro, montaje y desmontaje de boxes para caballos, mientras que el tercer lote será el de los corrales para caballos. Las empresas interesadas en la adjudicación pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de junio.
La Fira del Bestiar de Xàtiva se celebra en el aparcamiento del pabellón de voleibol, junto a la carretera de Alzira, un recinto con una superficie de unos 8.200 metros cuadrados. El ayuntamiento señala que las infraestructuras cumplirán la función de garantizar el bienestar de los animales que acogerá la feria, y lograr la comodidad de los espectadores. Señala que durante la Fira se celebrarán exhibiciones hípicas en pista de doma y de tiro y arrastre bajo carpas y con gradas para los espectadores.
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