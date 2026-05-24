La torre de estilo neo mudéjar con riesgo de desaparición que se encuentra en ruinas en Castelló de Rugat

Es una problemática que ocurre en muchas localizaciones desperdigadas a lo largo y ancho de la geografía valenciana, acentuada aún más si se trata de edificios de titularidad privada. La existencia de bienes patrimoniales en peligro de desaparición es un hecho muchas veces constatado. Y, en ocasiones, aparecen ejemplos que se salen de lo común. Esto es lo que ocurre en Castelló de Rugat, una población perteneciente a la comarca de la Vall d'Albaida que cuenta con un censo de 2.345 vecinos. A las afueras del pueblo se encuentra una propiedad de titularidad privada conocida como "Villa Carmen", que registra una notable falta de mantenimiento y puede visitarse sin problemas. La vegetación ha ganado terreno durante el paso de los años, pero aún destaca la torre de estilo neo mudéjar que corona el inmueble y es el principal punto que llama la atención del visitante que nunca ha estado en la zona.

Este es el estado en el que se encuentra "Villa Carmen", propiedad privada enclavada en Castelló de Rugat / Agustí Perales Iborra

Lo cierto es que solamente hace falta darse una vuelta por el lugar para corroborar el mal estado de la propiedad. Pintadas con mensajes que apuntan a prácticas sexuales y todo tipo de residuos -incluso los restos de una barbacoa- no dejan lugar a dudas de la falta de mantenimiento y control. Además, la vegetación ha crecido de forma exponencial e invade el lugar que en su día ocupó la mansión señorial. Un ejemplo más de un patrimonio histórico condenado a desaparecer si no se toman cartas en el asunto.

La situación del inmueble ha causado que el Ayuntamiento quiera enviar un requerimiento a sus dueños, tras confirmar su identidad. La alcaldesa de Castelló de Rugat, Vicenta Boscà, atendió a Levante-EMV y confirmó sus intenciones de esclarecer el asunto: "Consultaremos los datos del catastro e intentaremos ponernos en contacto con ellos. Es cierto que lleva muchos años sin mantenimiento, pero también lo es que la gente va, es un emplazamiento conocido. Hace meses realicé una visita a la zona con el arquitecto y la aparejadora municipales. Cuando esté todo claro pediremos a los actuales dueños que actúen".

Visitantes en "Villa Carmen", un domingo del mes de agosto de 1957. / Levante-EMV

Un lugar con historia

Al ser un emplazamiento privado que una vez fue una propiedad inmobiliaria construida con las reglas de un estilo arquitectónico más reciente que otros -la corriente neo mudéjar se desarrolló principalmente a finales del siglo XIX y principios del XX- podría pensarse que su historia no está tan documentada como la de otros lugares más antiguos. Y, aunque podría ser cierto, también lo es que en este caso los historiadores de la comarca sí cuentan con referencias al lugar. Abel Soler, experto natural de Albaida, atendió a este diario y explico que "en el pueblo y en la comarca se conoce a la construcción como 'la torre'. En la edad media se situó en la zona la alquería islámica de 'Esperanxo', palabra romance que significa 'ventilada por todos los lados, abierta a los cuatro vientos'. De hecho, ocupa un lugar alto, desde el que se domina un amplio paisaje del corazón de la Vall d'Albaida". Soler también comentó que "la pinada centenaria es uno de los grandes valores que contiene la finca. Su estilo arquitectónico es historicista, concretamente neo mudéjar, es decir, que imita la arquitectura andalusí y mudéjar, pero mezclándola eclécticamente con elementos contemporáneos de su época. Debe de datar de inicios del siglo XX, seguramente de antes de la crisis del año 1910, cuando la plaga de la filoxera las viñas de la zona".

Propietarios y trabajadores del campo, en la entrada de "Villa Carmen" de Castelló de Rugat, en una imagen de la década de los años 10. / Levante-EMV

Por otra parte, Alex Ordiñana, historiador local, analizó el estado actual de la propiedad y las posibilidades de recuperarla: "Al tener más de 100 años de historia debería estar protegida. Con el paso del tiempo ha sufrido una degradación muy importante, pero 'La torre' tiene buena planta y notable manufactura, es probable que sí que pudiera ser conservada, ya que cuenta con una estructura interior de hierro".

Y cita a Evaristo Cantó como uno de sus titulares, antes de que cayera en manos de los comités revolucionarios al principio de la Guerra Civil: "El inmueble estaba separado en origen entre el espacio para los dueños, donde está la torre, y la zona de los trabajadores. Y tuvo diferentes usos. Por ejemplo, en la Guerra Civil fue la base de la comandancia de la zona, porque en la Pobla del Duc se encontraba un campo de aviación. Y se pensó construir allí una colonia para niños refugiados tras la contienda bélica".

"Al final, las tierras fueron fraccionadas porque cayó la rentabilidad al aumentar los salarios. Acabó en manos de un propietario originario de Francia. No venía, no visitaba el lugar y en los años 80 sustrajeron las tejas y otros elementos de valor. El tejado se degradó y cayó", apostilló Ordiñana.

"Castelló de Rugat, memòria d'un poble"

A su vez, en el grupo de la red social Facebook titulado "Castelló de Rugat, memòria d'un poble" también desgranan parte de los orígenes del emplazamiento. En una publicación datada hace seis años exponen que es un lugar donde generaciones de pobladores de la localidad "han ido a comerse la mona" y explican que "era la antigua casa de un terrateniente, el que se conocía como señorito, tenía la propiedad de la finca que abarcaba toda la parte del término que conocemos como 'Montaner'. El propietario de este chalé de estilo clásico era Antonio Cantó, natural de Alcoy, que tenía muchísimas propiedades a Castelló de Rugat y la Pobla. Muchos años después, sus hijos tuvieron que vender las propiedades... pasó a un propietario francés que realizó algunas reformas que todavía podemos observar con baldosa, puesto que el edificio esta hecho de piedra y estas destacan mucho. De este propietario ya no se ha sabido nada y posiblemente ya haya muerto".

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Algunas de las personalidades que movían los hilos en el Castelló de Rugat de los años 20 del pasado siglo XX. / Levante-EMV

"Este edificio fue construido en el siglo XIX, contaba con una casa y con la emblemática torre morisca como símbolo del poder de la familia que todavía mantiene en pie su estructura, aunque el interior ya está todo asolado. En la puerta principal de esta había una bonita escalera con balaustrada neo barroca que ya ha desaparecido y además sus ventanas tenían forma de arco. Hoy en día, está completamente en ruinas, y ya sería muy difícil su restauración, además su pinada cada vez está más afectada con muchos pinos que poco a poco van cayendo, una verdadera pena para todos los castellonenses que hemos pasado tantas tardes allí", apostillan los responsables del grupo.