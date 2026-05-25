Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaReunión ConselleriaUCO PSOE FerrazManifestación València hoyCostco PaternaVenta pisos ValenciaFestival de les Arts
instagramlinkedin

Anna logra una subvención histórica de más de 1,1 millones para la reivindicada Sala Multiusos municipal

La Diputación de Valencia ha aprobado la financiación del proyecto a través del Plan Abierto de Inversiones

Recreación inicial del auditorio proyectado en Anna.

Recreación inicial del auditorio proyectado en Anna.

Redacción Levante-EMV

Anna

La Diputación de Valencia ha aprobado oficialmente, mediante decreto, la financiación del proyecto de ejecución de una Sala Multiusos en Anna dentro del Plan Abierto de Inversiones 2024-2027 (POI), una actuación largamente demandada por los vecinos y que supondrá un importante avance para la vida cultural y social del municipio.

La actuación, orientado a dotar al municipio de un espacio polivalente apto para el desarrollo de los actos culturales y sociales de la población, contará con una financiación provincial de 1,12 millones de euros, correspondiente al 100% de la cuantía asignada dentro del plan de inversiones.

El presupuesto total estimado de la obra asciende a 1,75 millones de euros, por lo que el Ayuntamiento de Anna asumirá la parte restante echando mano de recursos municipales.

La resolución de la Diputación recoge que las solicitudes presentadas cumplen todos los requisitos establecidos en las bases reguladoras del POI y acredita que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Desde el consistorio destacan que este anuncio supone un paso decisivo para un proyecto en el que se lleva trabajando intensamente desde el inicio de la legislatura y que ha requerido numerosos trámites administrativos y técnicos previos, entre ellos el cambio de uso del suelo, informes técnicos de compatibilidad de Conselleria, elaboración de memoria técnica y económica, licitación del proyecto, habilitación de partida presupuestaria municipal y la tramitación completa de la subvención.

El Ayuntamiento anuncia además que la licitación de las obras saldrá en un plazo muy breve, con el objetivo de continuar avanzando en uno de los proyectos más importantes para el futuro del municipio.

"Muy cerca del punto final"

“Este proyecto sigue su largo camino y esperamos que en unos meses ya vea la luz. Es una obra que han demandado muchos anneros y anneras durante muchos años y, al final, con trabajo, constancia y mucha dedicación va a ser una realidad", ha declarado el alcalde de Anna, Miguel Marín.

“Partíamos prácticamente desde cero al inicio de la legislatura y ahora estamos ya muy cerca del punto final. Este espacio permitirá que Anna disponga por fin de unas instalaciones modernas, adaptadas y preparadas para acoger actividades culturales, sociales y eventos de todo tipo”, apostilla el primer edil.

Noticias relacionadas y más

Con esta futura infraestructura, el Ayuntamiento de Anna pretende dotar al municipio de un espacio versátil y moderno que dé respuesta a las necesidades actuales de asociaciones, colectivos y vecinos, reforzando además la actividad cultural y social del municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
  2. La huelga de profesores cambia de escenario en su día 12: ¿qué pasa a partir de ahora?
  3. Educación logra un 'microacuerdo' por los salarios con CSIF y ANPE y rompe el bloque sindical
  4. Hacienda envía cartas a 13.000 contribuyentes valencianos por errores en la declaración de la Renta
  5. Los profesores de los tribunales correctores de la PAU amagan con dimitir en bloque si no hay solución negociada a la huelga educativa
  6. Costco inicia las obras del futuro hipermercado en Paterna que prevé abrir a finales de 2027
  7. Abre la primera piscina de verano a diez minutos de València
  8. Lecciones de una huelga docente indefinida

El nuevo hospital de Ontinyent comenzará a funcionar íntegramente el lunes tres años después de su apertura parcial

El nuevo hospital de Ontinyent comenzará a funcionar íntegramente el lunes tres años después de su apertura parcial

Así son las nuevas instalaciones del hospital de Ontinyent

La diputación da luz verde al primer carril bici urbano de Xàtiva con una inversión de 800.000 euros

La diputación da luz verde al primer carril bici urbano de Xàtiva con una inversión de 800.000 euros

Anna inicia la mayor inversión hidráulica de las últimas décadas con la renovación integral del depósito de agua potable de El Charral

"La mala vida": Así es la nueva obra del escritor y guionista de Xàtiva ganador de un Ondas Adrià Espí

"La mala vida": Así es la nueva obra del escritor y guionista de Xàtiva ganador de un Ondas Adrià Espí

L’alcalde de l’Olleria trasllada el seu suport a les reivindicacions del professorat en vaga

L’alcalde de l’Olleria trasllada el seu suport a les reivindicacions del professorat en vaga

Álex Redondo dirigirá el CD Olímpic la próxima temporada

Álex Redondo dirigirá el CD Olímpic la próxima temporada

El alcalde de l'Olleria traslada su apoyo a las reivindicaciones del profesorado en huelga

El alcalde de l'Olleria traslada su apoyo a las reivindicaciones del profesorado en huelga
Tracking Pixel Contents