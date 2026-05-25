Anna logra una subvención histórica de más de 1,1 millones para la reivindicada Sala Multiusos municipal

La Diputación de Valencia ha aprobado oficialmente, mediante decreto, la financiación del proyecto de ejecución de una Sala Multiusos en Anna dentro del Plan Abierto de Inversiones 2024-2027 (POI), una actuación largamente demandada por los vecinos y que supondrá un importante avance para la vida cultural y social del municipio.

La actuación, orientado a dotar al municipio de un espacio polivalente apto para el desarrollo de los actos culturales y sociales de la población, contará con una financiación provincial de 1,12 millones de euros, correspondiente al 100% de la cuantía asignada dentro del plan de inversiones.

El presupuesto total estimado de la obra asciende a 1,75 millones de euros, por lo que el Ayuntamiento de Anna asumirá la parte restante echando mano de recursos municipales.

La resolución de la Diputación recoge que las solicitudes presentadas cumplen todos los requisitos establecidos en las bases reguladoras del POI y acredita que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Desde el consistorio destacan que este anuncio supone un paso decisivo para un proyecto en el que se lleva trabajando intensamente desde el inicio de la legislatura y que ha requerido numerosos trámites administrativos y técnicos previos, entre ellos el cambio de uso del suelo, informes técnicos de compatibilidad de Conselleria, elaboración de memoria técnica y económica, licitación del proyecto, habilitación de partida presupuestaria municipal y la tramitación completa de la subvención.

El Ayuntamiento anuncia además que la licitación de las obras saldrá en un plazo muy breve, con el objetivo de continuar avanzando en uno de los proyectos más importantes para el futuro del municipio.

"Muy cerca del punto final"

“Este proyecto sigue su largo camino y esperamos que en unos meses ya vea la luz. Es una obra que han demandado muchos anneros y anneras durante muchos años y, al final, con trabajo, constancia y mucha dedicación va a ser una realidad", ha declarado el alcalde de Anna, Miguel Marín.

“Partíamos prácticamente desde cero al inicio de la legislatura y ahora estamos ya muy cerca del punto final. Este espacio permitirá que Anna disponga por fin de unas instalaciones modernas, adaptadas y preparadas para acoger actividades culturales, sociales y eventos de todo tipo”, apostilla el primer edil.

Con esta futura infraestructura, el Ayuntamiento de Anna pretende dotar al municipio de un espacio versátil y moderno que dé respuesta a las necesidades actuales de asociaciones, colectivos y vecinos, reforzando además la actividad cultural y social del municipio.