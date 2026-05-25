Las chicas del equipo cadete del Xàtiva Voleibol se sitúan entre las diez mejores de España

Nuevamente, un equipo del Club Voleibol Xàtiva consigue estar en la élite, entre los diez mejores equipos de España en 2026. El Ahora Vóley Xàtiva cadete femenino se suma así a los buenos resultados que obtuvieron el conjunto juvenil femenino en el nacional de Zaragoza, y el equipo junior masculino que disputó el nacional en Extremadura.

El Xàtiva Voleibol cadete femenino en un partido en el Campeonato de España. / Club Voleibol Xàtiva

El equipo cadete femenino redondea una gran actuación en un Campeonato de España de gran nivel deportivo, que se disputó del 20 al 24 de mayo de 2026 en Almería, en el que participaron por clasificación los 32 mejores conjuntos del panorama nacional, con una excelente organización del CV Mintonette de Almería. Destacó también la numerosa asistencia de familiares de las deportistas del Club voleibol Xàtiva, que quisieron arropar al equipo en la ciudad andaluza.

Arrancaba la fase de grupos del Ahora Vóley Xàtiva, encuadradas en el grupo B, con victoria contra el CV Río Duero Soria por 3-0 (25-12/25-12/25-15), en un partido en el que las de Xàtiva dominaron en todos los sets. El jueves por la mañana a las 09:30 horas se jugaba contra las subcampeonas de Cataluña CV BBC PACKAGING CV Esplugues (Barcelona) y las de Xàtiva cedieron por 0-3 (19-25/19-25/25-27), en un partido en el que las catalanas jugaron mejor. Partido decisivo el jueves por la tarde a las 17 horas y último de la fase de grupos. El Ahora Vóley Xàtiva ganó por 3-1 al CV Sestao (Vizcaya) con parciales (25-23, 25-19, 22-25, 25-20) en un partido muy trabajado en el que las de Xàtiva conseguían la clasificación a octavos de final. Las vizcaínas no dieron el partido por perdido en ningún momento y las de Xàtiva tuvieron que emplearse a fondo para conseguir una victoria trabajada.

Octavos de final. De un total de 32 equipos distribuidos en ocho grupos, solo los dieciséis mejores equipos del torneo superaron la primera fase y se disputaron ocho intensas eliminatorias por el título, donde no hay margen de error, puesto que sólo el triunfo lleva consigo el premio de acceder a la siguiente ronda por el título.

El viernes 22 de mayo a las 11:30 horas el Ahora vóley Xàtiva jugaron un partido decisivo contra el CV Cártama de Málaga, primeras del grupo G. Las vencedoras pelearían por el título. Cedieron las de Xàtiva por 2-3 (25-17/18-25/16-25/35-33/13-15). El partido fue de infarto, mayor emoción imposible, en un encuentro que superó las dos horas y media de duración. Comenzaban arrasando las de Xàtiva con un gran juego en saque y ataque (25-17), pero las malagueñas lograron resistir y asentarse en el segundo set, y también en el tercero, con una gran actuación especialmente defensiva y en el ataque, demostrando su gran calidad y dándole la vuelta al marcador.

Las de Xàtiva no se rindieron nunca y lograron anotarse el cuarto set, uno de los más largos del campeonato(35-33), con un derroche de juego de ambos conjuntos. En un quinto set de infarto en el que las malagueñas lograron resistir el empuje del Xàtiva, acabaron ganando por un igualado 13-15. Finalmente, las de Cártama, se han proclamado subcampeonas de España.

A las setabenses les quedaban todavía tres partidos, y pelearían por los puestos 9 al 16. En la tarde del viernes las de Xàtiva se enfrentaron a otro buen equipo, el FEEL Alcobendas(Madrid), uno de los clásicos de la Comunidad de Madrid. El Ahora Vóley Xàtiva ganaron en otro partido complicado por 2–3 (30-28/23-25/26-24/20-25/12-15), que tuvo una duración de dos horas y media. Los tres primeros sets resultaron muy emocionantes, fueron muy disputados por parte de ambos equipos, con incertidumbre hasta el final. Partido de gran nivel contra el conjunto madrileño, que pudo servir en parte para reafirmar el juego de las Xàtiva, que se quedaron con la espina clavada del partido de la mañana contra las malagueñas.

Las de Xàtiva siguieron luchando el sábado por la mañana a las 11:30 horas contra el CV Elche con la disputa por los puestos 9 al 12. Las de Xàtiva ganaron al CV Elche por 1-3 (24-26/25-22/20-25/10-25, en un partido con gran emoción en el primer set y en el segundo. Las setabenses dominaron el tercero, y sobre todo el cuarto. Reeditando la Final Autonómica que se disputó en Xàtiva. En la lucha por los puestos 9 y 10, las de Xàtiva acusaron el cansancio acumulado y cedieron contra CV BBC PACKAGING Esplugues (Barcelona) por 0-3 (13-25/12-25/20-25), en un encuentro dominado por las catalanas y que ponía fin a la competición. Finalmente, las Campeonas de España 2026 han sido el conjunto catalán de DSV Sant Cugat (Barcelona) que ganaron en la gran final al CV Cártama de Málaga.

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El equipo cadete femenino del CV Xàtiva, dirigido por los técnicos Bruno Pisciottano y Quique Mateu Borox, estuvo formado por Camila Belaunzaran, Lea Burgui, María Marti, Sofia Oltra, Alba Palmar, Idoia Llopis, Joaquina Ponzinibbio, Alison Quintin, Victoria Lomas y Treici Cecilia Ruiz.